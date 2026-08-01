Học người Nhật 5 thói quen buổi sáng đơn giản nhưng cực hữu ích cho ai muốn sống thọ

Thống kê cho thấy Nhật Bản có gần 100.000 người sống thọ trên 100 tuổi nhờ sở hữu những thói quen buổi sáng vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố, quốc gia này hiện có gần 100.000 người thọ từ 100 tuổi trở lên: một con số kỷ lục thế giới. Tuy nhiên, người Nhật quan niệm rằng sống lâu phải đi liền với sự khỏe mạnh chứ không phải nằm trên giường bệnh.

Nhiều người thường tìm đến các loại thực phẩm chức năng đắt tiền hay dịch vụ chăm sóc y tế phức tạp, nhưng lại bỏ qua những hành động vô cùng nhỏ bé ngay khi vừa ngủ dậy. Việc duy trì 5 thói quen đơn giản dưới đây sẽ giúp cơ thể tự giải độc, tăng cường hệ miễn dịch và kéo dài tuổi thọ một cách tự nhiên nhất:

1. Uống 1 cốc nước ấm ngay khi bụng đói

Uống nước ngay sau khi thức dậy là nguyên tắc vàng được người Nhật duy trì từ nhỏ. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể bị mất nước nghiêm trọng khiến máu trở nên đặc hơn và độc tố tích tụ trong hệ tiêu hóa. Một cốc nước ấm khoảng 30 - 45 độ C với dung tích từ 200 - 350ml vào lúc bụng rỗng sẽ giúp kích thích hệ bài tiết, làm loãng máu và hỗ trợ đại tràng tống xuất chất cặn bã ra ngoài.

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Thói quen này còn giúp cân bằng hệ bạch huyết, giảm gánh nặng cho thận, phòng ngừa sỏi thận và nhiễm trùng bàng quang. Người Nhật thường ưu tiên nước lọc đun sôi để nguội hoặc nước ấm nhẹ, tuyệt đối hạn chế các loại nước ngọt có ga hay nước đóng chai nhiều đường.

2. Tắm nắng sớm để nạp năng lượng

Thay vì ở trong phòng kín sau khi ngủ dậy, người Nhật tận dụng khoảng thời gian đầu ngày để tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đây là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên dồi dào nhất, giúp cơ thể hấp thụ canxi và phospho tối ưu để giữ cho hệ xương khớp luôn chắc khỏe.

Bên cạnh đó, ánh nắng buổi sáng còn hỗ trợ thúc đẩy lưu thông máu, giảm cholesterol và điều hòa huyết áp. Việc đón ánh sáng tự nhiên sớm còn kích thích cơ thể sản sinh hormone serotonin, giúp xua tan cảm giác mệt mỏi và giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ. Bạn có thể tắm nắng từ 6h30 - 7h30 vào mùa hè hoặc 7h00 - 9h00 vào mùa đông, kéo dài không quá 30 phút.

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3. Massage đầu, mặt và khởi động nhẹ nhàng

Sau một đêm nằm nghỉ, cơ xương khớp thường có dấu hiệu uể uải. Thay vì bật dậy đột ngột dễ gây biến động huyết áp, người Nhật chọn cách thư giãn và kích hoạt cơ thể nhẹ nhàng. Việc dùng các ngón tay massage da mặt, vành tai và gãi nhẹ chân tóc giúp khơi thông kinh tuyến, kích thích vỏ não và thúc đẩy tuần hoàn máu. Tác động vào huyệt Bách hội trên đỉnh đầu còn hỗ trợ điều hòa nội tiết và cải thiện trí nhớ.

Sau khi massage, bạn có thể dành từ 5 - 15 phút duỗi cơ nhẹ nhàng ngay trên giường hoặc tập các bài vận động nhẹ dưới 45 phút. Thói quen này giúp tăng dung tích phổi, kiểm soát đường huyết và giữ cho cơ thể luôn dẻo dai.

4. Đi vệ sinh vào "thời điểm vàng"

Buổi sáng là thời điểm lý tưởng nhất để cơ thể đào thải các chất cặn bã sau quá trình tiêu hóa đêm qua. Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng đại tràng co bóp mạnh gấp 3 lần bình thường trong giờ đầu tiên sau khi thức dậy, giúp việc tống xuất chất thải diễn ra nhanh chóng.

Rèn luyện thói quen đi đại tiện vào buổi sáng giúp làm sạch đường ruột, giải độc cơ thể và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón. Người bệnh tuyệt đối không nên nhịn đi vệ sinh hoặc rặn quá sức, vì áp lực ổ bụng tăng cao có thể dẫn đến bệnh trĩ, nứt hậu môn hoặc làm tăng huyết áp đột ngột.

5. Ăn sáng đủ chất với tâm trạng thư thái

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Bữa sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày để quyết định sức khỏe và tuổi thọ. Một bữa ăn phong phú không chỉ bù đắp lại nguồn năng lượng đã tiêu hao mà còn thúc đẩy nhu động ruột, giảm cholesterol xấu và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường hay tim mạch.

Đặc biệt, người Nhật rất chú trọng đến cảm xúc khi bắt đầu ngày mới. Việc giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái, tránh tức giận hay căng thẳng khi ăn sáng giúp khí huyết lưu thông trơn tru và hệ tiêu hóa hoạt động tối ưu. Tinh thần tích cực kết hợp cùng bữa ăn dinh dưỡng chính là chìa khóa giúp người Nhật duy trì sự dẻo dai và sống thọ.

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