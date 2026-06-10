Hành khách đặt cọc tiền gần 800 triệu lên mặt bàn khi đi tàu cao tốc, thái độ khi được nhắc nhở gây chú ý

Thái độ của hành khách này thế nào mà lại gây chú ý đến vậy?

Sự việc được ghi lại trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 27/5. Trong khoang hành khách của một chuyến tàu cao tốc, một người đàn ông trung niên đã lấy từ hành lý ra nhiều cọc tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, sau đó đặt ngay ngắn lên chiếc bàn nhỏ phía trước ghế ngồi.

Theo bài đăng trên nền tảng Phoenix/Ifeng, số tiền được ước tính khoảng 200.000 nhân dân tệ, tương đương gần 800 triệu đồng. Hình ảnh những cọc tiền mặt xuất hiện công khai giữa toa tàu nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bởi đây là khu vực đông người qua lại và hành khách liên tục di chuyển trong suốt hành trình.

Ngay sau đó, nhân viên phục vụ trên tàu cùng cảnh sát tàu đã tiến đến nhắc nhở người đàn ông nên cất tiền cẩn thận để bảo đảm an toàn tài sản. Theo Haibao News, lời nhắc này xuất phát từ lo ngại số tiền lớn đặt lộ thiên có thể bị thất lạc, bỏ quên hoặc trở thành mục tiêu của kẻ xấu.

Video Weibo

Tuy nhiên, thay vì thu lại tiền và hợp tác với nhân viên, người đàn ông tỏ thái độ bất mãn. Trong đoạn video được chia sẻ, hành khách này lớn tiếng nói mình có hơn 6 triệu nhân dân tệ, rồi quay sang chất vấn người nhắc nhở: “Một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền? Số tiền tôi kiếm được mỗi tháng nhiều gấp 10 lần anh”.

Câu nói này lập tức khiến vụ việc gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng dù hành khách có quyền mang theo tiền mặt, việc công khai số tài sản lớn trong không gian công cộng không chỉ thiếu thận trọng mà còn có thể gây rủi ro cho chính bản thân. Trong khi đó, việc nhân viên tàu và cảnh sát tàu nhắc nhở được xem là hành động cần thiết, nhằm hạn chế những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra trên hành trình.

China.com sau đó dẫn lại thông tin từ Haibao News, xác nhận người đàn ông đã đặt một cọc tiền lên bàn trong toa tàu và phản ứng bằng những lời khoe khoang về tài sản, thu nhập khi được khuyên cất giữ. Một nguồn tin khác cũng cho biết nhân viên trên tàu đưa ra lời nhắc với mục đích phòng ngừa mất trộm, song lại nhận về thái độ gay gắt từ nam hành khách.

Sau khi được nhắc nhở, nam hành khách có thái độ không hợp tác (Video Weibo)

Đi tàu mang theo tài sản giá trị, hành khách cần đặc biệt thận trọng

Với nhiều du khách, tàu cao tốc là phương tiện thuận tiện để di chuyển giữa các thành phố tại Trung Quốc nhờ tốc độ nhanh, không gian hiện đại và lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, cũng chính vì lượng hành khách lớn, thời gian dừng tại ga thường ngắn và việc lên xuống tàu diễn ra liên tục, những món đồ giá trị như tiền mặt, hộ chiếu, điện thoại, ví tiền hay hành lý cá nhân luôn cần được bảo quản cẩn thận.

Trên thực tế, ngành đường sắt Trung Quốc từng ghi nhận nhiều trường hợp hành khách bỏ quên số tiền rất lớn sau khi rời tàu. Tháng 1/2025, China Railway thông tin một hành khách để quên ba lô chứa gần 500.000 nhân dân tệ trên chuyến tàu G1808. Nhờ sự hỗ trợ của nhân viên đường sắt và cảnh sát tàu, toàn bộ số tiền sau đó đã được tìm thấy và trao trả cho chủ sở hữu.

Đến tháng 4/2026, một hành khách khác tiếp tục để quên vali chứa 570.000 nhân dân tệ tiền mặt sau khi xuống tàu cao tốc. Sau vụ việc, Công an Đường sắt Hàng Châu khuyến cáo hành khách cần dành thời gian kiểm tra lại hành lý trước khi rời ghế; đối với tiền mặt lớn hoặc đồ vật có giá trị cao, nên mang sát bên người hoặc để tại vị trí luôn nằm trong tầm quan sát.

Ảnh minh hoạ

Đối với du khách đi tàu, việc công khai tiền mặt hay tài sản đắt giá trong toa tàu là điều không nên làm, ngay cả khi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tiền và giấy tờ quan trọng nên được cất trong túi có khóa kéo, đặt gần cơ thể, tránh để trong vali ký gửi phía xa hoặc mở ra kiểm đếm tại nơi đông người. Khi tàu sắp đến ga, hành khách nên kiểm tra kỹ khu vực ghế ngồi, bàn nhỏ phía trước, giá để hành lý và túi cá nhân trước khi xuống tàu.

Trong trường hợp phát hiện để quên đồ trên tàu tại Trung Quốc, hành khách có thể nhanh chóng thông báo cho nhân viên nhà ga, cảnh sát đường sắt hoặc gửi yêu cầu tìm kiếm tài sản thất lạc qua hệ thống Railway 12306, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về chuyến tàu, thời gian di chuyển, vị trí ghế ngồi và đặc điểm món đồ bị mất.