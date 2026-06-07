Việt Nam vừa có đoàn tàu dát vàng được chạy thử dưới lòng đất, thiết kế chở được 80 khách

Đoàn tàu này khi nào chạy chính thức cũng là điều được nhiều người quan tâm.

Chiều 28/5, tại khu vực 321 Vĩnh Hưng, Hà Nội, một đoàn tàu điện với lớp vỏ màu vàng nổi bật đã được đưa vào chạy thử trên đoạn đường ngầm dài 70 m. Công trình do Tập đoàn Hòa Bình thực hiện, trong khuôn khổ dự án nghiên cứu thử nghiệm tàu điện dưới ngầm của doanh nghiệp.

Theo Tiền Phong, trao đổi bên lề sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình, cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục nghiên cứu các mô hình tàu điện trên cao và dưới ngầm, với mong muốn chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Nhà nước.

Hình ảnh đoàn tàu vàng óng chạy dưới lòng đất nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đây hiện mới là mô hình thử nghiệm tại công trình của doanh nghiệp, chưa phải đoàn tàu metro được đưa vào khai thác thương mại để phục vụ người dân hay du khách tại Hà Nội.

Mẫu đường sắt trên cao mà Tập đoàn Hòa Bình thiết kế, đã được cấp bản quyền tác giả. (Ảnh Nhịp sống Doanh nghiệp)

Đoàn tàu mạ vàng trị giá khoảng 9 tỷ đồng, thiết kế chở 80 khách

Theo thông tin được VTC News và Đô Thị mới/Reatimes dẫn lại từ phía doanh nghiệp, đoàn tàu thử nghiệm có trọng tải khoảng 10 tấn, được thiết kế để chở 80 hành khách. Trong buổi vận hành thử, doanh nghiệp cho biết tàu được thử tải ở mức lớn hơn thiết kế.

Điểm gây chú ý nhất của đoàn tàu là diện mạo bên ngoài. Ông Nguyễn Hữu Đường cho biết chi phí chế tạo ban đầu của phương tiện vào khoảng 1,5 tỷ đồng; sau khi được mạ vàng, giá trị đoàn tàu vào khoảng 9 tỷ đồng.

Không chỉ có lớp vỏ nổi bật, tàu còn được giới thiệu là phương tiện vận hành tự động, không cần người lái. Theo phía doanh nghiệp, đoàn tàu được trang bị các hệ thống hỗ trợ theo dõi độ lún, độ nghiêng, độ võng và vệ sinh trong quá trình thử nghiệm.

Đoạn đường ngầm nơi đoàn tàu vận hành dài 70 m, được thi công từ ngày 16/5 và hoàn thành vào ngày 28/5. Công trình sử dụng phương án đào hở, kết hợp cọc ly tâm và các tấm panel lắp ghép phía trên.

Hình ảnh về 1 đoàn tàu dát vàng khác cũng được thực hiện bởi Tập đoàn Hoà Bình (Ảnh Báo Xây Dựng)

Doanh nghiệp mong muốn thử công nghệ cho tuyến metro Văn Cao – Hòa Lạc

Theo ông Nguyễn Hữu Đường, ý tưởng thử nghiệm đường tàu điện ngầm được thúc đẩy sau khi doanh nghiệp tiếp cận thông tin liên quan phương án xây dựng tuyến metro Văn Cao – Hòa Lạc. Phía Hòa Bình bày tỏ mong muốn được thi công thử khoảng 1 km trên tuyến này nếu được cơ quan chức năng chấp thuận.

Tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc, là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Hà Nội. Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, tuyến có tổng chiều dài khoảng 39,58 km, gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, với tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận đoàn tàu mạ vàng hoặc công nghệ thi công do doanh nghiệp thử nghiệm đã được lựa chọn áp dụng cho tuyến metro này.

Ảnh Tiền Phong

Với du khách, hình ảnh đoàn tàu vàng chạy dưới lòng đất mang đến một sự liên tưởng thú vị về những hành trình đường sắt không chỉ phục vụ việc di chuyển, mà còn có thể trở thành trải nghiệm thị giác đặc biệt. Trên thế giới, nhiều đoàn tàu du lịch xa xỉ cũng từng đưa các chi tiết mạ hoặc dát vàng vào không gian phục vụ hành khách.

Tàu du lịch xa xỉ trên thế giới cũng từng sử dụng chi tiết mạ vàng

Tại Nam Phi, The Blue Train là một trong những hành trình đường sắt hạng sang nổi tiếng, đưa du khách đi qua những cung đường như Pretoria – Cape Town. Trên website chính thức, đơn vị vận hành giới thiệu các phòng suite trên tàu có phòng tắm sử dụng đá cẩm thạch Italy cùng thiết bị mạ vàng.

Ở Nhật Bản, Seven Stars in Kyushu, đoàn tàu du lịch cao cấp của JR Kyushu, cũng gây ấn tượng với biểu tượng Seven Stars màu vàng nổi bật trên nền thân tàu đỏ rượu vang. Tên các tỉnh của đảo Kyushu được trang trí bằng màu vàng trên ngoại thất, tạo nên diện mạo sang trọng cho hành trình khám phá vùng đất này.

Đoàn toàn Seven Stars in Kyushu ở Nhật Bản với các chi tiết mạ vàng tinh tế (Ảnh Tripadvisors)

Điểm khác biệt là các đoàn tàu du lịch quốc tế thường sử dụng vàng ở một số chi tiết nội thất hoặc trang trí nhằm nâng tầm trải nghiệm của hành khách. Trong khi đó, đoàn tàu vừa chạy thử tại Hà Nội gây chú ý bởi lớp vỏ vàng nổi bật ngay từ bên ngoài.

Dẫu vậy, đoàn tàu tại Vĩnh Hưng hiện vẫn mới ở giai đoạn thử nghiệm. Việc phương tiện này có trở thành một phần của trải nghiệm giao thông hoặc du lịch trong tương lai hay không còn phụ thuộc vào quá trình đánh giá, thẩm định và quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.