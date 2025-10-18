Hầm xương bao lâu là tốt nhất? Câu trả lời của chuyên gia gây bất ngờ

Từ lâu, nước hầm xương được xem là “thần dược” trong ẩm thực, vừa bổ dưỡng, vừa được cho là có thể hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định: không phải hầm càng lâu càng tốt. Thời gian hầm quyết định lượng collagen, khoáng chất và cả tác dụng thực sự của món ăn này.

Nước hầm xương bổ dưỡng thế nào?

Nước hầm xương (Ảnh: The Seattle Times).

Trên mạng xã hội, nước hầm xương được ca ngợi như “vàng lỏng”, có thể giảm đau khớp, làm đẹp da, tăng miễn dịch và cải thiện tiêu hóa. Song theo National Geographic, phần lớn lợi ích này chưa được chứng minh đầy đủ bằng khoa học.

Chuyên gia dinh dưỡng Abbie Gellman, Trung tâm Dinh dưỡng Con người, Cleveland Clinic (Mỹ), cho rằng: “Nước hầm xương là một món ăn lành mạnh nhưng không phải ‘siêu thực phẩm’. Mặc dù vậy, món ăn này mang lại nhiều lợi ích quý giá nếu được chế biến đúng cách”.

Theo các chuyên gia, phần lớn lợi ích đến từ các thành phần cơ bản trong nước hầm xương gồm collagen, protein và các khoáng chất như canxi, magiê, sắt, kẽm, vitamin A và B. Đây đều là những chất cần thiết cho xương, cơ, da và hệ miễn dịch.

Một số nghiên cứu trên động vật đã ghi nhận tác dụng kháng viêm nhẹ của nước hầm xương. Đồng thời, món ăn này được cho là có thể giúp giảm triệu chứng viêm loét đại tràng. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được công bố năm 2024 trên Journal of Food Science cũng cho thấy canh xương gà nấu cùng rau củ chứa hyaluronan và chondroitin sulfate có thể làm chậm quá trình loãng xương.

Các chuyên gia đều cho rằng nước hầm xương có thể cung cấp một lượng nhỏ năng lượng, dễ tiêu và giàu điện giải, giúp giảm mệt mỏi, đặc biệt trong mùa lạnh hoặc sau ốm.

Hầm xương bao lâu là đủ?

Không phải hầm xương càng lâu càng tốt (Ảnh: Adobe Stock).

Theo Julia Zumpano, chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic, xương hầm càng lâu, lượng protein và collagen tiết ra từ xương càng nhiều. Tuy nhiên, giới hạn này không phải vô tận.

Vị chuyên gia này cho biết, thời gian lý tưởng để hầm xương tùy thuộc vào từng loại xương, cụ thể:

Xương gà và heo: 8 - 12 giờ

Xương bò hoặc cừu: 12 - 24 giờ

Nếu hầm quá khoảng thời gian khuyến nghị trên, cấu trúc protein có thể bị phá vỡ, khiến nước dùng đục và mất vị ngọt tự nhiên, trong khi hàm lượng dinh dưỡng tăng không đáng kể.

Chuyên gia Zumpano tiết lộ một cách để nhận biết xương đã hầm đủ thời gian hay chưa đó là để nước hầm xương vào tủ mát hoặc nơi có nhiệt độ mát mẻ. Nếu nước hầm xương đông lại như thạch, đó là dấu hiệu cho thấy lượng collagen đã được chiết ra tối đa. Còn nếu nước vẫn loãng, có thể xương chưa được hầm đủ lâu.

Nếu tự hầm xương tại nhà, hãy dùng nồi áp suất hoặc nồi hầm chậm, thêm rau củ, hành tây, gừng hoặc ít giấm táo để hỗ trợ tách chiết collagen. Khi mua loại đóng chai, nên chọn sản phẩm ghi rõ được hầm ít nhất 6 giờ trở lên.

“Nước hầm xương không phải phép màu, nhưng là cách thông minh để tận dụng phần xương thừa, biến chúng thành món ăn vừa ngon vừa bổ”, tiến sĩ Kantha Shelke, một chuyên gia công nghệ thực phẩm tại Mỹ, nhận định.

Nguồn: National Geographic