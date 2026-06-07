Gội đầu kiểu này cực hại da đầu lại dễ gây hói: Đáng tiếc nhiều người Việt vẫn mắc, thay đổi ngay hôm nay để cứu lấy mái tóc

Trên da đầu của chúng ta luôn tồn tại một hệ vi sinh vật phong phú. Một da đầu khỏe mạnh phụ thuộc rất lớn vào sự cân bằng của hệ vi sinh này.

Nhiều người có thói quen trung thành với một chai dầu gội, dùng cho đến khi cạn kiệt mới chịu đổi sang loại khác. Hành động tưởng chừng như vô hại này lại chính là nguyên nhân khiến hiệu quả làm sạch bị giảm sút nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến hàng loạt rắc rối cho da đầu.

Chia sẻ trên trang Tvbs, bác sĩ da liễu Kha Bác Hoàn (Trung Quốc) mới đây đã chỉ ra 4 lý do cốt lõi vì sao chúng ta cần thay đổi dầu gội định kỳ, làm thay đổi hoàn toàn quan niệm chăm sóc tóc từ trước đến nay của số đông.

1. Dùng mãi một loại dầu gội: Hệ vi sinh da đầu dễ bị mất cân bằng

Theo bác sĩ Kha Bác Hoàn, trên da đầu của chúng ta luôn tồn tại một hệ vi sinh vật phong phú. Một da đầu khỏe mạnh phụ thuộc rất lớn vào sự cân bằng của hệ vi sinh này.

Khi bạn dùng một loại dầu gội trong thời gian quá dài, các thành phần kháng khuẩn có trong sản phẩm sẽ khiến một số chủng vi khuẩn nhờn thuốc (sinh ra tính kháng thuốc). Điều này làm hiệu quả làm sạch, bảo vệ của dầu gội giảm dần theo thời gian. Một khi hại khuẩn thừa cơ trỗi dậy, những tình trạng như gàu bong tróc, ngứa ngáy, hay viêm nang lông sẽ liên tục "gõ cửa".

2. Hiệu quả làm sạch không còn: Càng gội càng bẩn

Bác sĩ Kha giải thích thêm, khi các chất hoạt động bề mặt (chất tạo bọt, làm sạch) giữ nguyên một công thức trong thời gian dài, da đầu sẽ dần thích nghi và "chống lại" với cơ chế làm sạch đó. Lúc này, các tuyến bã nhờn cũng sẽ tự điều chỉnh lượng dầu tiết ra để "đối phó".

Hệ quả là dù ngày nào bạn cũng gội đầu, tóc vẫn bết dính, bóng dầu. Các nang lông ngày càng dễ bị tắc nghẽn, khiến các nốt mụn dầu, mụn đầu đen đua nhau mọc lên.

3. Tích tụ hóa chất gây kích ứng mãn tính

Bác sĩ Kha cũng lưu ý, phần lớn các loại dầu gội trên thị trường hiện nay đều chứa một lượng nhất định silicone, chất bảo quản hoặc hương liệu.

Nếu chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, bạn sẽ khó nhận ra sự khác biệt. Tuy nhiên, khi các chất này tích tụ lâu ngày xung quanh da đầu và nang lông, chúng sẽ gây ra tình trạng kích ứng mãn tính. Những người sở hữu làn da đầu nhạy cảm cần đặc biệt lưu ý vấn đề này để tránh tổn thương sâu.

4. Da đầu thay đổi theo mùa, không thể "bất di bất dịch"

Bác sĩ Kha nhấn mạnh, tình trạng da đầu của chúng ta liên tục biến đổi theo thời gian và môi trường: mùa hè thì đổ dầu nhiều, mùa đông lại dễ khô ráp, bong tróc. Chưa kể các yếu tố nội sinh như sự thay đổi nội tiết tố trước và sau kỳ kinh nguyệt, hay những giai đoạn căng thẳng (stress) cũng khiến da đầu trở nên nhạy cảm hơn.

Vì vậy, một chai dầu gội duy nhất không bao giờ là đủ để giải quyết mọi bài toán của da đầu. Việc chủ động thay đổi sản phẩm theo mùa hoặc theo thể trạng thực tế mới là cách chăm sóc tóc khoa học nhất.