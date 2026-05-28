Đặt cây đinh lăng đúng vị trí để "hút" phúc khí, tài lộc cho gia đình

Cây đinh lăng được xem là loại cây hội tụ cả yếu tố sức khỏe, bình an và sinh khí cho ngôi nhà. Dân gian từng có câu: "Nhất sâm, nhì quế, tam đinh lăng" để nói về giá trị quý của loại cây này. Không chỉ được dùng làm thuốc, đinh lăng còn được nhiều gia đình lựa chọn trồng trước nhà với mong muốn thu hút phúc khí và bảo vệ gia đạo.

Vì sao đinh lăng được xem là cây phong thủy tốt?

Theo quan niệm dân gian, đinh lăng có khả năng xua đuổi tà khí, giữ cho không gian sống luôn hài hòa, dễ chịu. Tán lá mềm mại, xanh quanh năm tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và trường tồn. Đặc biệt, cây có sức sống bền bỉ, ít sâu bệnh nên được xem là biểu tượng của sự ổn định và thịnh vượng.

Nhiều vùng quê Việt Nam từ xưa đã có thói quen trồng đinh lăng trước cổng hoặc cạnh hiên nhà. Người lớn tuổi tin rằng cây giúp "giữ khí", tạo cảm giác an yên và giúp gia đình tránh được điều không may. Về mặt thực tế, một không gian xanh mát, sạch sẽ luôn tạo cảm giác thư thái, tích cực cho tinh thần.

Vị trí đặt cây đinh lăng giúp tăng sinh khí cho ngôi nhà

Cây đinh lăng

Trồng trước nhà, lệch bên trái là tốt nhất

Theo phong thủy, phía bên trái ngôi nhà tính từ trong nhìn ra được gọi là vị trí "Thanh Long", tượng trưng cho cát khí, tài lộc và sự phát triển. Vì vậy, đinh lăng thường được khuyên trồng ở khu vực này để tăng vượng khí cho gia chủ.

Cây không nên trồng quá sát cửa chính mà nên cách một khoảng vừa phải để không chắn lối đi và dòng khí lưu thông. Một cây đinh lăng xanh tốt trước sân vừa tạo bóng mát, vừa giúp không gian trở nên hài hòa hơn.

Trồng hai bên cổng để cân bằng năng lượng

Nhiều gia đình chọn trồng hai cây đinh lăng đối xứng hai bên cổng. Theo quan niệm phong thủy, cách bố trí này giúp tạo thế cân bằng âm dương, ổn định nguồn năng lượng đi vào nhà.

Ngoài ra, hình ảnh hai cây xanh đứng hai bên cổng còn tạo cảm giác chào đón, giúp ngôi nhà gần gũi và có sức sống hơn. Tuy nhiên, gia chủ cần thường xuyên cắt tỉa để cây không mọc quá um tùm gây tối và bí không gian.

Trồng ở góc sân thoáng, nhiều ánh sáng

Đinh lăng là cây ưa sáng nhẹ và đất thoát nước tốt. Những vị trí thông thoáng, có nắng buổi sáng sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh đậm và ít sâu bệnh.

Trong phong thủy, cây cối xanh tốt tượng trưng cho nguồn năng lượng tích cực. Ngược lại, cây khô héo hoặc còi cọc thường bị xem là dấu hiệu của sự trì trệ. Vì vậy, việc chăm sóc cây cũng được cho là cách duy trì "vượng khí" cho không gian sống.

Những vị trí nên tránh khi trồng đinh lăng

Dù là cây mang ý nghĩa tốt, đinh lăng vẫn cần tránh một số vị trí không phù hợp.

Không nên trồng cây chắn ngay giữa lối đi chính vì điều này dễ tạo cảm giác bức bí, cản trở sự lưu thông khí trong nhà. Cây cũng không thích hợp ở nơi quá tối, ẩm thấp hoặc thường xuyên ngập úng vì dễ khiến rễ thối, cây suy yếu.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng không nên để cây mọc quá cao, tán rậm che kín mặt tiền vì có thể làm giảm ánh sáng tự nhiên và khiến ngôi nhà trở nên nặng nề.

Nên trồng loại đinh lăng nào?

Đinh lăng lá nhỏ là loại phổ biến nhất nhờ dáng đẹp, dễ chăm sóc và có giá trị dược liệu cao. Loại này thích hợp trồng trước nhà hoặc làm bonsai mini.

Bên cạnh đó còn có đinh lăng lá tròn, đinh lăng cẩm thạch với màu sắc bắt mắt, thường được dùng làm cây cảnh trang trí sân vườn hiện đại. Dù chọn loại nào, điều quan trọng vẫn là cây khỏe mạnh, xanh tốt và phù hợp với diện tích ngôi nhà.

* Thông tin phong thủy chỉ mang tính tham khảo.