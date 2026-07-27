Gần 2.000 người nhiễm ký sinh trùng nghi do ăn xà lách, 98 người phải nhập viện

Một loại xà lách thường xuất hiện trong salad và đồ ăn nhanh đang trở thành tâm điểm điều tra sau khi hàng nghìn người mắc bệnh do ký sinh trùng, khiến giới chức Mỹ phải phát cảnh báo nóng.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đang mở rộng điều tra vụ bùng phát bệnh do ký sinh trùng Cyclospora liên quan đến loại xà lách Mỹ (rau diếp iceberg) cắt nhỏ có nguồn gốc từ khu vực miền Trung Mexico.

Theo thông báo mới nhất của FDA, số bang ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đã tăng lên 9 bang, gồm: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania và West Virginia.

Dữ liệu dịch tễ học do CDC thu thập cho thấy 1.947 người được xác định nhiễm ký sinh trùng Cyclospora có liên quan đến việc sử dụng thực phẩm tại chuỗi nhà hàng Taco Bell. Trong số này, ít nhất 98 người đã phải nhập viện để điều trị. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào liên quan đến đợt bùng phát.

Loại xà lách Mỹ (rau diếp iceberg) được sử dụng tại nhiều nhà hàng (Ảnh: IG)

Các nhà chức trách Mỹ cho biết đang tiếp tục điều tra nhằm xác định chính xác số ca bệnh có liên quan đến loại xà lách Mỹ do công ty Taylor Farms cung cấp. Đây là loại rau được sử dụng trong nhiều món ăn tại các nhà hàng trước khi được thu hồi.

Ngày 17/7, Taylor Farms đã phát đi thông báo thu hồi các sản phẩm rau diếp iceberg có nguồn gốc từ miền Trung Mexico. Phạm vi thu hồi bao gồm các sản phẩm được bán tại cửa hàng bán lẻ, sử dụng trong nhà hàng và phân phối cho các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống.

FDA khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào nằm trong danh sách thu hồi của Taylor Farms cho đến khi có thông báo mới.

Theo một nguồn tin trong ngành, cơ sở chế biến của Taylor Farms tại miền Trung Mexico, nơi bị cơ quan y tế Mỹ nghi ngờ có liên quan đến vụ việc đã tạm thời đóng cửa để phục vụ quá trình điều tra.

Nhiều bang tiếp tục rà soát các trường hợp nhiễm bệnh

Ngoài 9 bang được xác nhận có liên quan đến đợt bùng phát, các ca nhiễm Cyclospora đã được ghi nhận tại ít nhất 41 bang trên toàn nước Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, giới chức y tế vẫn đang tiếp tục phân tích dữ liệu để xác định mức độ liên quan giữa các trường hợp này với vụ việc do xà lách bị nghi nhiễm gây ra.

Một số bang như: Nebraska, Rhode Island, New Mexico và Maryland cho biết chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy các ca bệnh được phát hiện tại địa phương có liên quan đến đợt bùng phát trên diện rộng.

Rau diếp iceberg (xà lách Mỹ) do Taylor Farms cung cấp đang bị nghi là nguồn liên quan đến vụ bùng phát ký sinh trùng Cyclospora khiến gần 2.000 người nhiễm bệnh (Ảnh: reuters)

Tại New Hampshire, cơ quan y tế bang xác nhận 9 trường hợp nhiễm Cyclospora liên quan đến rau diếp Taylor Farms bị thu hồi. Số rau này từng được phục vụ tại căng tin của Trung tâm Y tế Cheshire. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để tìm thêm những trường hợp có thể liên quan.

Trong khi đó, tại Oregon, hai người dân được xác định nhiễm Cyclospora trong đợt bùng phát đa bang. Hai trường hợp này được cho là từng di chuyển đến các khu vực nằm trong phạm vi thu hồi sản phẩm rau diếp.

Tại Bắc Carolina, giới chức y tế nhận định số ca nhiễm Cyclospora gia tăng tại bang này dường như không liên quan đến vụ việc tại chuỗi nhà hàng Taco Bell. Các bệnh nhân ở đây thường được ghi nhận có liên quan đến việc tiêu thụ một số loại rau sống như rau mùi tây, rau ngò và xà lách.

Michigan hiện là bang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi ghi nhận hàng nghìn trường hợp nghi mắc bệnh đường ruột. Chỉ trong một ngày, số ca nghi nhiễm tại bang này tăng thêm hơn 500 trường hợp.

Ký sinh trùng Cyclospora nguy hiểm như thế nào?

Cyclospora là một loại ký sinh trùng gây bệnh đường ruột, thường lây truyền qua việc tiêu thụ thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm bẩn. Người mắc bệnh có thể gặp các triệu chứng như tiêu chảy kéo dài, đau bụng, đầy hơi, buồn nôn, mệt mỏi hoặc chán ăn.

Theo các chuyên gia y tế, rau sống là một trong những nhóm thực phẩm có nguy cơ cao nếu không được rửa sạch và xử lý đúng cách, bởi ký sinh trùng có thể tồn tại trên bề mặt rau trước khi được đưa vào chế biến.

Hiện FDA và CDC vẫn đang phối hợp với các cơ quan y tế địa phương để truy tìm nguồn lây, xác định phạm vi ảnh hưởng và đưa ra các khuyến cáo an toàn thực phẩm mới nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm các ca bệnh.

Nguồn: usnews, reuters