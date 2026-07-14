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FSB tiết lộ những chi tiết mới về âm mưu tấn công khủng bố ở vùng Moscow

Hoàng Vân
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Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa tiết lộ chi tiết mới về vụ tấn công nhằm phá hoại một doanh nghiệp quốc phòng chiến lược ở khu vực Moscow.

Blogger và rapper nổi tiếng người Ukraine Albert Vasiliev.

Theo dữ liệu chính thức từ cơ quan này, blogger và rapper nổi tiếng người Ukraine Albert Vasiliev, người biểu diễn dưới nghệ danh "Kyivstoner", bị cáo buộc là kẻ cầm đầu nhóm cộng tác với các cơ quan đặc biệt của Ukraine.

Cuộc điều tra xác định, các cơ quan tình báo Ukraine đã lên kế hoạch tấn công một "mục tiêu cấm" nằm trong khu dân cư thuộc vùng Moscow.

Để thực hiện kế hoạch này, họ đã buôn lậu một lô UAV vào Nga.

Trong quá trình khám xét một nhà chứa máy bay thuê, lực lượng an ninh đã phát hiện và thu giữ 35 UAV FPV ngụy trang, được trang bị hệ thống điều khiển điện tử do Canada sản xuất và đầu đạn tiêu chuẩn.

Những người tổ chức đã tuyển mộ 2 công dân Moldova để thực hiện công tác chuẩn bị kỹ thuật cho cuộc không kích. Một công dân Nga được tuyển mộ sẽ thực hiện cuộc tấn công.

Các báo cáo tình báo cho thấy, Albert Vasiliev điều phối các hành động của nhóm, kết hợp hoạt động truyền thông của mình với tư cách là một nghệ sĩ với việc phân phối cocaine bất hợp pháp.

Tất cả những người liên quan đến âm mưu phá hoại đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã mở các vụ án hình sự với các cáo buộc khủng bố, buôn lậu và phản quốc.

An ninh đã được thắt chặt tại một nhà máy quốc phòng ở vùng Moscow.

Các nhà điều tra đang tiếp tục xác định toàn bộ chuỗi cung ứng linh kiện UAV buôn lậu.

Theo Avia-pro
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