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FSB ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn nhắm vào quân nhân Nga

Hoàng Vân
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Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) mới đây cho biết, họ đã ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn chưa từng có nhằm vào quân nhân Nga.

Nghi phạm nữ bị lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ.

Theo FSB, họ vừa ngăn chặn một âm mưu của các cơ quan tình báo Ukraine, được nhà tài trợ phương Tây hậu thuẫn, nhằm thực hiện tấn công khủng bố vào các cơ sở quân sự, một địa điểm công nghiệp quốc phòng hàng đầu và quân nhân thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo cơ quan này, chiến dịch được lên kế hoạch có quy mô và mức độ đe dọa chưa từng có.

“Kế hoạch thực hiện hành động phá hoại và khủng bố đã bị ngăn chặn thông qua một loạt các hoạt động nghiệp vụ, điều tra, phản gián và trinh sát.

Một vụ tấn công khủng bố quy mô lớn nhằm vào một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng đã bị ngăn chặn ở Moscow”, thông báo của FSB nhấn mạnh.

Kết quả của các hoạt động do lực lượng thực thi pháp luật tiến hành, một đồng phạm khủng bố - nữ công dân Nga sinh năm 2001, đã bị bắt giữ.

Vào tháng 3/2026, nữ công dân Nga được điều phối viên người Ukraine chỉ thị thuê một căn hộ ở Moscow, nơi cô lắp đặt camera giám sát để theo dõi nhà và xe của một quân nhân Nga và gửi đoạn video về Ukraine.

Theo FSB, cô gái này đã thông báo cho điều phối viên về vị trí của các camera được lắp đặt gần nơi ở của quân nhân.

Cô đồng thời cất giữ phương tiện ngụy trang và thức ăn trong căn hộ cho kẻ dự định thực hiện vụ tấn công khủng bố, người dự kiến sẽ đến sau khi cô ấy rời Nga đến Ukraine qua Thổ Nhĩ Kỳ và Moldova.

FSB cho biết, các nhà điều tra đã thu giữ thiết bị giám sát, phương tiện che giấu danh tính và điện thoại thông minh chứa thư từ trao đổi giữa cô gái này với một sĩ quan tình báo Ukraine.

Theo FSB, nữ công dân Nga được cơ quan tình báo Ukraine tuyển mộ thông qua WhatsApp vào năm 2024, để xác định và thu thập thông tin tình báo về những mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công khủng bố ở Moscow và St. Petersburg.

Để tuyển mộ người này tham gia các hoạt động khủng bố, điều phối viên Ukraine đã giả vờ có tình cảm với cô gái, và hứa sẽ tiếp tục mối quan hệ của họ ở Kiev sau khi chiến dịch hoàn tất.

FSB cho biết, nghi phạm nữ đã nhận tội và hiện đang hỗ trợ điều tra.

Một vụ án hình sự đã được khởi tố theo Điều 30.1 và 205.2 của Bộ luật Hình sự Nga ("Chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng bố"), và các nỗ lực thu thập bằng chứng theo Điều 275 ("Tội phản quốc") đang được tiến hành.

Theo TASS
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