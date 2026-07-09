Chỉ 2 ngày, hơn 800 UAV xuất kích, 171 khẩu pháo Nga bị phá hủy: Ukraine hé lộ vũ khí chưa từng công bố

Một đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ của Ukraine ngày 7/7 cho biết họ đã sử dụng một loại "đạn đặc biệt" để phá hủy hơn 170 khẩu pháo của Nga trong vòng hai ngày.

Tờ Business Insider ngày 8/7 đưa tin, Lasar's Group (thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine) cho biết trong một tuyên bố rằng chiến dịch đặc biệt hồi đầu tháng 6 có sự tham gia của hơn 800 máy bay không người lái (UAV) được triển khai dọc theo các chiến tuyến phía đông và phía nam.

"Kết quả là, 231 khẩu pháo của đối phương bị trúng đạn, trong đó 171 khẩu bị phá hủy. Điều này tương đương với khoảng 10 đến 14 tiểu đoàn pháo binh, hoặc khoảng 3 lữ đoàn pháo binh", nhóm này viết.

Lasar's Group đã công bố nhiều đoạn video quay từ trên không bằng UAV, dường như cho thấy các vị trí pháo và súng được ngụy trang kiên cố đang bị tấn công.

Một số đoạn video cho thấy các UAV bốn cánh quạt, dường như đóng vai trò là máy bay ném bom, bay phía trên các nòng pháo trước khi các vị trí này bị nhấn chìm trong các vụ nổ.

Video được Lasar's Group công bố trên mạng xã hội, cho biết các kíp lái của nhóm này đã sử dụng 800 quả đạn trong 2 ngày, khiến cho 231 khẩu pháo của đối phương bị trúng đạn, trong đó 171 khẩu bị phá hủy. Nguồn: Telegram

Business Insider không thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm quay những đoạn video này.

Lasar's Group cho biết các nhiệm vụ này được lên kế hoạch bởi các nhà phân tích của họ, những người đã hợp tác với một số đơn vị khác để sàng lọc một lượng lớn thông tin tình báo thu thập được về vị trí các khẩu pháo.

Nhóm này cho biết thêm, một loại "đạn đặc biệt" cũng đã được chế tạo cho các cuộc tấn công này.

"Các kỹ sư của nhóm đã phát triển loại đạn đặc biệt này để phá hủy pháo tự hành bằng cách nhắm vào nòng pháo, khiến nó không thể hoạt động được", tuyên bố của nhóm cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 7/7 cho biết hàng loạt các cuộc tấn công bằng UAV là một phần của chiến dịch nhiều giai đoạn mang tên Chiến dịch Auchan.

Giai đoạn đầu tiên đã chứng kiến các đơn vị UAV của Ukraine tấn công 980 mục tiêu của Nga trong 3 ngày vào năm 2025, nhằm buộc Moscow rút lực lượng thiết giáp hạng nặng khỏi cuộc tấn công cơ giới hóa năm đó.

Ông Fedorov cho biết, trong cả hai giai đoạn, chiến dịch của Ukraine đã tiêu diệt được 1.180 mục tiêu trong vòng 5 ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng nhấn mạnh đến loại vũ khí đặc biệt được thiết kế cho nhiệm vụ lần này của UAV, đề cập đến "một loại đạn mới được phát triển nhằm mục tiêu cụ thể vào pháo binh của đối phương".

Cả Lasar's Group lẫn ông Fedorov đều không cung cấp thêm chi tiết nào về loại đạn này. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết 10% đến 20% thương vong trên tiền tuyến của Ukraine là do hỏa lực pháo binh gây ra.

Khi được Business Insider liên hệ, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng từ chối cung cấp thêm thông tin về các cuộc tấn công, cho biết rằng "tất cả thông tin có thể công khai về chủ đề này hiện đã được công khai".

Các kỹ sư Ukraine đang sửa chữa một chiếc máy bay không người lái Vampire sáu cánh quạt - một trong những loại UAV được sử dụng phổ biến nhất cho các nhiệm vụ ném bom. Ảnh: Ukrinform/NurPhoto

Business Insider nhận định, việc phá hủy 171 khẩu pháo bằng UAV trong 2 ngày là một thành tích đáng kể trong bối cảnh xung đột hiện tại. Ví dụ, Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine ghi nhận rằng 417 khẩu pháo tự hành và 57 khẩu pháo khác đã bị phá hủy bởi 16 đơn vị hàng đầu của họ trong cả tháng 6.

Được thành lập bởi nhà sản xuất truyền hình Ukraine Pavlo Yelizarov, Lasar's Group là một trong những đơn vị máy bay không người lái nổi bật nhất của Ukraine và được các quan chức Kyiv ghi nhận đã phá hủy số khí tài của Nga trị giá 15 tỷ USD.