Ủng hộ cuồng nhiệt một đội bóng, ông Hun Sen gửi tin nhắn cho lãnh đạo nước này, chúc vô địch World Cup

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiết lộ rằng ông đã liên lạc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để bày tỏ sự ủng hộ cuồng nhiệt đối với đội tuyển Pháp tại World Cup 2026.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, trong một tuyên bố trên mạng xã hội được đăng tải vào ngày 12/7, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiết lộ rằng ông đã gửi một tin nhắn cá nhân cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào sáng cùng ngày. Bên cạnh việc gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến nhà lãnh đạo Pháp và gia đình, ông Hun Sen cũng nhân cơ hội này để bày tỏ sự hào hứng của mình đối với giải đấu bóng đá đang diễn ra.

Hai nhà lãnh đạo Campuchia - Pháp đã duy trì liên lạc thường xuyên qua WhatsApp kể từ cuối năm 2022, một mối liên hệ vẫn tiếp tục bất chấp việc ông Hun Sen đã chuyển giao chức vụ Thủ tướng Campuchia để đảm nhiệm chức Chủ tịch Thượng viện nước này.

Ông Hun Sen viết: “Hôm nay [12/7] tôi đã gửi một thông điệp tới Tổng thống Macron của Pháp về bóng đá”, thể hiện tính chất không chính thức trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai người.

Trong cuộc trao đổi với Tổng thống Pháp, ông Hun Sen đã thể hiện rõ sự ủng hộ của mình với "Les Bleus" (đội tuyển Pháp). Ông nói: "Ngoài việc hỏi thăm sức khỏe của ông ấy và gia đình, tôi cũng bày tỏ sự tin tưởng vào đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp và chúc họ gặt hái mọi thành công trong kỳ World Cup 2026."

Ông Hun Sen kết thúc thông điệp của mình bằng khẩu hiệu quen thuộc "Vive Les Bleus!!!" (Đội tuyển Pháp muôn năm!!!) - một cử chỉ thể hiện tình đồng đội và nhấn mạnh sự quan tâm lâu dài của ông đối với môn thể thao này.

Ông Hun Sen nâng chiếc cúp vô địch tại một sự kiện quảng bá FIFA World Cup ở Campuchia vào năm 2022. Ảnh: Khmer Times

Để minh họa niềm đam mê bóng đá của mình, ông Hun Sen đã chia sẻ một bức ảnh chụp năm 2022, ghi lại cảnh ông đang nâng chiếc cúp vô địch FIFA World Cup. Bức ảnh được chụp tại một sự kiện quảng bá World Cup ở Campuchia, nơi các đại diện FIFA và các cầu thủ Pháp đã giới thiệu chiếc cúp này đến công chúng Campuchia. Giải thích thêm về bức ảnh, ông Hun Sen cho biết ông đã mặc chiếc áo số 9, vì đó là số áo yêu thích của ông trong suốt những năm tháng chơi bóng đá.

Theo Khmer Times, cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Tổng thống Pháp Macron này là một ví dụ đáng chú ý về ngoại giao "kênh hai", nơi các mối quan hệ cá nhân giữa các chính khách cấp cao tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc tế. Bằng cách kết nối dựa trên một sở thích chung - môn thể thao bóng đá được yêu thích trên toàn cầu - Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã củng cố sự nồng ấm trong quan hệ song phương hiện tại với Pháp.

Thông điệp này vừa là lời chào thân thiện giữa các đối tác lâu năm, vừa là biểu tượng thể hiện sự tôn trọng đối với sức mạnh thể thao của Pháp trên đấu trường quốc tế khi World Cup 2026 đang diễn.