Ông Hun Sen chỉ đạo thúc đẩy thương mại với Việt Nam: Tỉnh biên giới Campuchia được giao nhiệm vụ mới

Chủ tịch Thượng viện Campuchia mới đây đã kêu gọi thúc đẩy thương mại xuyên biên giới với Việt Nam và quản lý tài nguyên bền vững để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Mondulkiri.

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, phát biểu trong cuộc gặp với khoảng 500 quan chức cấp tỉnh, thành phố, huyện và xã tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia, vào ngày 7/7, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhấn mạnh tiềm năng kinh tế đang phát triển, nêu bật những thế mạnh trong nông nghiệp, du lịch, khai khoáng và thương mại biên giới của tỉnh này.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã gặp gỡ khoảng 500 quan chức cấp tỉnh, thành phố, huyện và xã tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia, vào ngày 7/7. Ảnh: AKP

Ông Chea Thyrith - người phát ngôn của Chủ tịch Thượng viện Campuchia - cho biết, trong cuộc gặp, ông Hun Sen đã kêu gọi các cơ quan chức năng tỉnh Mondulkiri tăng cường quản lý thuế và hải quan, đồng thời có biện pháp mạnh tay hơn đối với hành vi trốn thuế và các doanh nghiệp không đăng ký để tăng thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, ông Hun Sen yêu cầu chính quyền Mondulkiri đẩy nhanh việc giải quyết các tranh chấp đất đai, ưu tiên hòa giải ngoài tòa án theo hướng công bằng, minh bạch và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

“Nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển bền vững, ông Samdech Techo Hun Sen kêu gọi bảo vệ nghiêm ngặt hơn nữa các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Mondulkiri và cảnh báo rằng các hoạt động khai thác mỏ không được gây tổn hại đến môi trường”, người phát ngôn Thyrith nói.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia cũng khuyến khích chính quyền tỉnh Mondulkiri tăng cường hợp tác với các tỉnh lân cận của Việt Nam để thúc đẩy thương mại, đầu tư và hoạt động kinh tế xuyên biên giới.

Người phát ngôn Thyrith cho biết thêm, ông Hun Sen đã kết luận bằng việc khen ngợi các quan chức của tỉnh Mondulkiri về những nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và kêu gọi họ tiếp tục cải thiện quản trị và dịch vụ công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Ông Kong Kimny - Thống đốc tỉnh Mondulkiri - cho biết tỉnh này nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 382 km và có ba cửa khẩu biên giới song phương đang hoạt động với Việt Nam: Lapakhe ở huyện Keo Seima (đối diện cửa khẩu Hoàng Diệu ở xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai), Dak Dam ở huyện O'Raing (đối diện cửa khẩu Bu Prăng ở xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng), và Nam Lear ở huyện Pech Chreada (đối diện cửa khẩu Đắk Peur ở xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng), trong khi cửa khẩu thứ tư tại Chi Miet ở huyện Koh Nheak (đối diện cửa khẩu Đăk Ruê ở xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa đi vào hoạt động.

Ông Kimny lưu ý rằng tỉnh Mondulkiri đã có những cải thiện rõ rệt về cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh tế nhờ các chính sách của Chính phủ Campuchia.

Ông cho biết tỉnh này hiện có khoảng 123.685 ha đất nông nghiệp và chế biến nông sản, sản xuất khoảng 524.000 tấn/năm. Cao su vẫn là cây trồng thương mại hàng đầu, với diện tích trồng trọt khoảng 43.900 ha, trong khi du lịch cũng là một lĩnh vực tăng trưởng quan trọng với 105 địa điểm trên toàn tỉnh.

Ông Kimny cho biết thêm rằng ngành công nghiệp khai thác mỏ tiếp tục mở rộng, hiện có 18 công ty đang nắm giữ 21 giấy phép tại tỉnh Mondulkiri.

Theo Khmer Times, đây là chuyến công tác thứ 20 của ông Hun Sen tới các tỉnh, thành của Campuchia trong khuôn khổ chương trình tăng cường trách nhiệm giải trình giữa Thượng viện Campuchia và chính quyền địa phương, đồng thời là cuộc đối thoại thứ 17 với chính quyền cấp tỉnh.