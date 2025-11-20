Đừng dùng chảo rán trứng nữa vì phương pháp này dễ hơn rất nhiều mà sản phẩm thì y chang

Nấu chín trứng có thể là một việc đơn giản, nhưng nếu bạn đang vội, có thể bạn không có thời gian đứng canh chảo để rán một quả trứng cho bữa sáng. Để có được một quả trứng rán hoàn hảo, bạn thường phải canh chảo thật kỹ, điều chỉnh nhiệt độ hợp lý và hy vọng trứng không bị chín quá.

Nhưng theo Tom Ferris, chuyên gia về trứng, có một cách dễ hơn nhiều để tạo ra “trứng rán”, và bạn thậm chí không cần đến chảo. Thực tế, bạn chỉ mất chưa tới một phút để nấu trứng bằng lò vi sóng. Mẹo đơn giản này có thể “cứu” bạn trong những buổi sáng bận rộn hoặc khi bạn không có bếp.

“Bạn có thể làm một quả trứng rán hoàn hảo trong lò vi sóng. Mọi người luôn ngạc nhiên khi thấy tôi nói vậy,” Tom nói.

“Đó là một trong những điều đầu tiên tôi học được khi còn là thiếu niên tập tành nấu ăn trong bếp. Trứng trông như đã được rán, có vị như trứng rán, và thậm chí cảm giác cũng như trứng rán, nhưng bạn không cần bếp hay nhiều dầu, và chỉ mất khoảng 60 giây.”

Món trứng "rán" có thể được làm bằng lò vi sóng.

Theo Tom, bí quyết nằm ở việc hiểu trứng phản ứng thế nào với nhiệt, khi lòng trắng chín rất nhanh khi tiếp xúc trực tiếp với năng lượng vi sóng.

Phương pháp làm trứng “rán” bằng lò vi sóng

Để bắt đầu, Tom khuyên dùng một chiếc bát hoặc cốc an toàn trong lò vi sóng, một tờ khăn giấy, một quả trứng và một thìa canh dầu ăn. Anh cho biết dùng loại dầu nào cũng được, hoặc bạn có thể dùng bơ nếu muốn.

Anh tiếp tục: “Bắt đầu bằng cách cho dầu vào và xoay đều để dầu phủ đáy bát. Sau đó đập trứng vào và nhẹ nhàng chọc vào lòng đỏ vài lần bằng dĩa.”

“Điều này rất quan trọng, vì nếu bỏ qua bước này, lòng đỏ có thể nổ tung trong lò vi sóng.”

Tiếp theo, bạn thêm một chút muối và tiêu rồi lấy khăn giấy đậy lên trên bát. Điều này giúp trứng được “hấp hơi” một chút và ngăn bị bắn tung tóe.

Quay lò vi sóng ở mức công suất cao trong khoảng một phút, hoặc nếu lò của bạn đặc biệt mạnh, hãy kiểm tra sau 45 giây.

Khi trứng chín, để trứng nghỉ một phút. “Trứng sẽ tiếp tục chín nhẹ khi để yên, và đó là lúc nó có được kết cấu đẹp – lòng trắng săn và lòng đỏ mềm,” Tom nói. “Bạn có thể dùng thìa nhấc trứng ra và đặt lên bánh mì nướng.”



