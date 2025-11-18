Người đàn ông 71 tuổi nhưng “khỏe như 20” nhờ ăn uống theo cùng một kế hoạch mỗi ngày

Một người đàn ông 71 tuổi nói rằng ông cảm thấy khỏe hơn hồi 20 tuổi nhờ vào một chế độ ăn uống nghiêm ngặt mà ông tuân theo mỗi ngày. Nate Wilkins (sống tại Miami, Mỹ) bắt đầu mỗi buổi sáng với một nghi thức bốn bước: giãn cơ, hít thở, vận động và suy ngẫm – cùng với một kế hoạch cố định về những gì sẽ ăn và uống.

Đó là điều mà người đàn ông 71 tuổi này thực hiện sau một “hồi chuông cảnh tỉnh” lớn về sức khỏe. Nate nói: “Già đi, hay lão hóa, không có nghĩa là đã đến lúc chậm lại. Khi tôi nói tuổi của mình, mọi người thường khá bất ngờ. Họ nói: ‘Không thể nào!’ hoặc ‘Anh nói dối’ – điều đó luôn khiến tôi bật cười.”

Nate Wilkins (sống tại Miami, Mỹ) bắt đầu mỗi buổi sáng với một nghi thức bốn bước: giãn cơ, hít thở, vận động và suy ngẫm – cùng với một kế hoạch cố định về những gì sẽ ăn và uống.

“Thật tuyệt khi có thể cho mọi người thấy lợi ích của việc biết chăm sóc bản thân. Tôi không thực sự cố gắng trông trẻ hơn – nhưng tôi đang sống mạnh mẽ và hữu ích. Tôi cảm thấy khỏe mạnh và sung sức hơn hồi 20, 30 tuổi.”

“Tôi nhận thức rõ hơn, có chủ đích hơn và biết ơn hơn. Và tôi phục hồi nhanh hơn. Tôi không già đi, tôi đang trở nên tốt hơn.”

Nate lớn lên với việc chơi thể thao và luôn có lịch trình bận rộn, nhưng phải đến khi gia nhập Hải quân Mỹ ở tuổi 30, ông mới bắt đầu tập luyện nghiêm túc, nơi ông khám phá ra kỷ luật nghiêm khắc và mục đích trong việc rèn luyện.

Nate rất nghiêm túc với việc tập luyện và ăn uống.

Nhưng ở tuổi 50, một cảnh báo nghiêm trọng từ bác sĩ về sức khỏe tim và tuyến tiền liệt đã thúc đẩy ông thay đổi. Ông nói: “Căng thẳng đã gây ảnh hưởng. Tôi nhận ra rằng nếu mình không thay đổi, có lẽ tôi sẽ không còn ở đây để tận hưởng thành công của mình. Đó là bước ngoặt của tôi – tôi cải thiện thói quen, bắt đầu vận động một cách có chủ đích và xây dựng một lối sống tập trung vào sự trường thọ.”

Ông trở thành huấn luyện viên cá nhân và giờ đây hướng dẫn mọi người định nghĩa lại tuổi già như một thời kỳ của “sức mạnh, kết nối và tái tạo”.

Nate trở thành huấn luyện viên cá nhân và giờ đây hướng dẫn mọi người định nghĩa lại tuổi già.

Vậy bí quyết của ông để giữ mãi vẻ trẻ trung là gì? Nate nói: “Tôi không theo một chế độ ăn kiêng. Tôi theo một kế hoạch ăn uống được xây dựng dựa trên cảm giác và hiệu suất mà tôi muốn có mỗi ngày. Tôi bắt đầu sớm với một cốc nước nóng và chanh, và từ đó, tôi nạp vào một phần nhỏ protein để kích hoạt hệ thống cơ thể.”

“Sau buổi tập, tôi ăn bốn quả trứng luộc và một ít trái cây, rồi quay lại với protein kết hợp cùng carbohydrate. Tôi có thể ăn một bữa nhẹ nhỏ vào cuối ngày, và vào buổi tối, tôi lại nạp thêm protein.”

Nate theo một kế hoạch ăn uống được xây dựng dựa trên cảm giác và hiệu suất mà ông muốn có mỗi ngày. (Ảnh minh họa)

“Hãy thực tế: nếu có cơ hội thưởng thức một ly bia hoặc cocktail, tôi không phản đối. Tôi ngày càng hướng tới việc kết hợp các lựa chọn từ thực vật. Tôi làm những gì phù hợp với mình, không phải một chế độ ăn kiêng.”

“Triết lý của tôi là ủng hộ sự lão hóa. Hãy chuẩn bị cơ thể hôm nay cho tương lai mà bạn muốn vào ngày mai. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Và chỉ đi bộ thôi thì không đủ – điều quan trọng là sức mạnh, ăn thực phẩm lành mạnh và vận động có mục đích. Những năm tháng tốt đẹp nhất của bạn không nằm phía sau – chúng là nền tảng cho những gì xảy ra tiếp theo.”



