Mất 30 năm cuộc đời tôi mới biết cách làm trứng ốp la bằng lò vi sóng: Không bao giờ dùng chảo nữa

Trứng ốp la là món ăn quen thuộc của mọi nhà. Đây là món ăn giàu protein, ngon miệng và giúp tiếp thêm năng lượng — có thể ăn kèm bánh mì, phở, hoặc như một phần của bữa sáng đầy đủ.

Trước đây, tôi toàn dùng chảo để làm trứng ốp la. Thế nhưng, sau khi đọc một bài viết trên báo Anh Daily Express, tôi phát hiện ra chúng ta hoàn toàn có thể dùng lò vi sóng để làm trứng ốp chỉ trong 1 phút.

Daily Express cho biết cách này ít calo hơn do dùng rất ít dầu, không có khói hay mảnh cháy giòn văng tung tóe, nên vừa dễ, nhanh, tốt cho sức khỏe lại vẫn ngon như cách rán truyền thống bằng chảo.

Ảnh minh họa.

Mẹo làm trứng ốp la bằng lò vi sóng

Làm trứng ốp la trong lò vi sóng thực sự rất đơn giản. Blog ẩm thực One Sweet Appetite cho biết: “Hãy để tôi nói điều này trước – món Trứng Ốp La Nấu Bằng Lò Vi Sóng này sẽ thực sự thay đổi cuộc sống của bạn. Nghe có vẻ đùa, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc! Chỉ với một phút nấu, món này đã trở thành bữa sáng yêu thích của con trai tôi — con có thể làm trong nháy mắt, không hề phóng đại.”

“Tại nhà tôi, chúng tôi đã nấu trứng bằng lò vi sóng suốt nhiều năm. Thực sự đây là một trong những cách yêu thích nhất. Gần như không cần chuẩn bị phức tạp, rất dễ làm và cho kết quả ổn định mỗi lần. Hơn nữa, việc dọn dẹp gần như không tốn công sức.”

Để làm trứng ốp la trong lò vi sóng, hãy xịt hoặc phết một chút dầu lên đĩa sâu hoặc bát nhỏ. Sau đó, đập trứng vào đĩa/bát. Dùng dao nhẹ nhàng chích một lỗ nhỏ trên lòng đỏ (không làm vỡ hoàn toàn — điều này giúp tránh “nổ” trứng trong lò). Tiếp theo, cho vào lò vi sóng, đặt chế độ nhiệt cao trong 30 giây.

Sau đó, để trứng nghỉ khoảng một phút rồi kiểm tra. Nếu bạn thích trứng chín kỹ hơn, có thể quay thêm từng đợt 10 giây để nấu thêm một chút.

Cuối cùng, chỉ cần cho trứng lên bánh mì hoặc bất kỳ món gì bạn thích — đơn giản, nhanh gọn và không lộn xộn.

Sau hơn 30 năm cuộc đời, giờ tôi mới biết tới mẹo hay nhà bếp này. Tôi đã thử nghiệm và có được món trứng ốp la vừa ngon miệng và đẹp mắt. Có lẽ từ giờ trở đi, tôi sẽ không dùng tới chảo để làm món ăn này nữa. Chiếc lò vi sóng sẽ là lựa chọn số 1 của tôi mỗi khi cần một quả trứng ốp la để khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.