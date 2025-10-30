Đừng chỉ luộc rau, nấu theo cách này vừa bắt mắt, lạ miệng lại ngon khó cưỡng: 3 đầu bếp đã kiểm chứng

Rau luộc là món ăn quen thuộc của người Việt. Trong mâm cơm hằng ngày, chúng ta dễ dàng bắt gặp những đĩa rau muống luộc, bắp cải luộc, su hào luộc, su su luộc… Tuy nhiên, luộc rau không phải cách duy nhất để có được đĩa rau ngon miệng. Nướng rau là một phương pháp khác đang được các đầu bếp chuyên nghiệp khen ngợi vì lợi ích mà nó đem lại.

Theo một bài viết trên báo Anh Daily Express, rau củ nướng là một món ăn tuyệt vời khi được chế biến đúng cách. Chúng có lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, trong khi bên trong mềm và mịn, nhưng việc đạt được sự cân bằng này không hề dễ dàng.

Đôi khi rau củ nướng có thể bị cháy khét, khô, hoặc trở nên nhạt nhẽo và thiếu màu sắc khi lấy ra khỏi lò. Tuy nhiên, ba đầu bếp đã tiết lộ nhiệt độ “hoàn hảo” để có được món rau củ nướng thơm ngon mỗi lần. Họ cho biết mức nhiệt này giúp rau có được lớp caramen tuyệt vời nhất.

Một bát rau củ nướng tổng hợp.

Sheela Prakash – tác giả hai cuốn sách nấu ăn và nhà phát triển công thức – cho biết cô áp dụng cách này cho tất cả các loại rau, dù đó là cà tím, bắp cải, bí đỏ hay ớt chuông.

Cô hào hứng chia sẻ: “Tôi chưa từng gặp loại rau nào mà không thấy ‘hạnh phúc’ khi được nướng ở 220°C.” Cô nói rằng nhiệt độ này đủ cao để rau chuyển màu nâu đẹp mắt, nhưng không quá nóng để khiến chúng bị cháy.

Đầu bếp kiêm chủ sở hữu nhà hàng Chang Thai Cafe, Emshika Alberini, cũng đồng ý. Cô giải thích rằng nhiệt độ cao giúp đường tự nhiên trong rau củ caramen hóa.

Fructose – loại đường có trong trái cây, rau củ và mật ong – bắt đầu caramen hóa ở khoảng 110°C, và phản ứng Maillard (tạo màu nâu và hương vị) bắt đầu ở khoảng 155°C.

Phản ứng chuyển màu này mang đến hương vị ngọt ngào, hấp dẫn khiến rau củ nướng trở nên ngon khó cưỡng, bởi khi đó đường được phân hủy và tạo ra hàng trăm hợp chất mới.

Chủ nhà hàng kiêm đầu bếp Evan Hennessey cũng đồng tình với việc dùng nhiệt độ cao, vì ông cho biết điều đó không chỉ giúp rau có màu đẹp và lớp caramen hoàn hảo, mà còn giúp giữ lại độ ẩm tự nhiên.

Tuy nhiên, ông hạ nhiệt độ lò xuống ở giai đoạn cuối để tránh nấu quá chín. Ông giải thích: “Bằng cách này, khi bạn cắt vào một củ cà rốt nướng hoàn hảo, bên ngoài sẽ có màu nâu sậm và lớp caramen, còn bên trong thì tươi sáng và đầy sức sống.”

Giờ thì bạn đã biết thêm một mẹo hay nhà bếp nữa về cách chế biến rau củ. Hãy thử ngay để xem gia đình có phản ứng thế nào khi ăn thử món rau nướng nhé. Chúc bạn thành công và có được món ăn ngon miệng, đẹp mắt!