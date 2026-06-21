Dự đoán tuổi thọ của chính mình bằng cách nhìn vào bộ phận này: Bác sĩ hướng dẫn chi tiết

Một bác sĩ vừa tiết lộ rằng một bộ phận trên cơ thể có thể dự đoán tuổi thọ của bạn. Theo chuyên gia này, phần đùi có thể là chìa khóa phản ánh quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Trong một video đăng tải trên Instagram, bác sĩ Amir Khan giải thích vì sao “đùi to có thể giúp kéo dài tuổi thọ”. Vị bác sĩ nổi tiếng với các lần xuất hiện trên kênh ITV (Vương quốc Anh) cho biết những người có vòng đùi nhỏ có thể đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm cao hơn đáng kể.

Điều này không liên quan đến lượng mỡ cơ thể mà chủ yếu phản ánh khối lượng cơ bắp.

Bác sĩ Amir nói: “Chúng ta thường được khuyên tập trung vào cân nặng, cố gắng giảm số đo cơ thể, giảm mỡ.”

“Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những yếu tố dự báo sức khỏe tương lai quan trọng nhất không phải là lượng mỡ bạn mang theo, mà là lượng cơ bắp bạn sở hữu?”

Để củng cố lập luận của mình, ông dẫn lại một nghiên cứu được công bố trên tạp chí British Medical Journal (BMJ) năm 2009.

Ông cho biết: “Một nghiên cứu rất thú vị trên BMJ đã theo dõi hàng nghìn người trong hơn một thập kỷ và phát hiện rằng những người có vòng đùi nhỏ có nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm cao hơn đáng kể. Điều đó không có nghĩa là đùi lớn có khả năng bảo vệ một cách kỳ diệu.”

“Mà bởi vì đùi chứa một trong những nhóm cơ lớn và quan trọng nhất trên cơ thể, và cơ bắp không chỉ đơn thuần giúp bạn trông săn chắc hơn. Cơ bắp chính là ‘nhà máy chuyển hóa’ của cơ thể.”

Cơ bắp đóng vai trò quan trọng

Theo bác sĩ Amir, hệ cơ đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động sống, bao gồm:

- Kiểm soát đường huyết

- Cải thiện hoạt động của insulin

- Điều hòa tình trạng viêm trong cơ thể

- Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

- Bảo vệ xương

- Duy trì khả năng vận động và sự độc lập khi về già

Ông nhấn mạnh: “Một trong những yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất của quá trình lão hóa khỏe mạnh không phải là bạn giảm được bao nhiêu cân, mà là bạn giữ lại được bao nhiêu cơ bắp khi tuổi tác tăng lên.”

“Đó là lý do các bác sĩ đặc biệt lo ngại khi người cao tuổi bị mất khối lượng cơ. Tình trạng này liên quan đến sự suy yếu thể chất, nguy cơ té ngã, nhập viện, mất khả năng tự chăm sóc bản thân và tuổi thọ ngắn hơn.”

Đừng chỉ hỏi mình nặng bao nhiêu cân

Theo bác sĩ Amir, có lẽ đã đến lúc mọi người thay đổi cách đánh giá sức khỏe của bản thân.

Ông nói: “Có lẽ chúng ta nên ngừng hỏi ‘Tôi nặng bao nhiêu cân?’ và bắt đầu hỏi ‘Tôi khỏe đến mức nào?’”

Ông cho rằng những câu hỏi dưới đây có ý nghĩa thực tế hơn:

- Tôi có thể xách đồ đi chợ một cách dễ dàng không?

- Tôi có thể leo cầu thang mà không bị hụt hơi không?

- Tôi có thể tự đứng dậy từ sàn nhà mà không cần vịn vào đồ vật không?

- Tôi có thể theo kịp con cháu trong các hoạt động hằng ngày không?

Bác sĩ Amir cho biết: “Vòng đùi lớn hơn thường liên quan đến kết quả sức khỏe dài hạn tốt hơn, đặc biệt đối với tim mạch.”

“Vì vậy, mục tiêu không phải là trở nên gầy nhất có thể. Mục tiêu là đủ khỏe mạnh để sống cuộc sống mà bạn mong muốn trong thời gian dài nhất có thể.”

Những bài tập giúp tăng cường cơ đùi

Để duy trì và phát triển khối cơ, bác sĩ Amir khuyến nghị mọi người nên thường xuyên thực hiện các bài tập tăng sức mạnh như:

- Squat

- Đi bộ

- Tập với dây kháng lực

Ông ví von: “Mỗi lần tập luyện sức mạnh giống như bạn đang gửi tiền vào quỹ hưu trí cho sức khỏe của mình. Và tin tôi đi, phiên bản tương lai của bạn sẽ biết ơn điều đó.”

Để duy trì và phát triển khối cơ, bác sĩ Amir khuyến nghị mọi người nên thường xuyên thực hiện các bài tập tăng sức mạnh như squat, đi bộ, tập với dây kháng lực.

Nghiên cứu nói gì?

Trong nghiên cứu được bác sĩ Amir nhắc tới, các tác giả kết luận rằng vòng đùi nhỏ có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm cao hơn.

Nhóm nghiên cứu viết: “Vòng đùi nhỏ dường như có liên quan tới nguy cơ gia tăng mắc bệnh tim hoặc tử vong sớm. Những tác động bất lợi này có thể liên quan đến việc khối lượng cơ ở vùng đùi quá thấp.”

“Đo chu vi đùi có thể là một chỉ số nhân trắc học hữu ích, giúp các bác sĩ sớm nhận diện những người có nguy cơ cao mắc bệnh hoặc tử vong sớm.”



