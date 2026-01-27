Đọc bài viết này xong, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đã dùng nồi chiên không dầu sai cách suốt cuộc đời

Nồi chiên không dầu đã “làm mưa làm gió” trên toàn thế giới, giúp rút ngắn thời gian nấu nướng xuống còn một nửa và mang lại cho bạn nhiều thời gian rảnh hơn. Tuy nhiên, có một vài lỗi phổ biến có thể dẫn đến việc thức ăn chín không đều, khiến khoảng thời gian bạn tiết kiệm được lại phải dùng để nấu lại từ đầu.

Bản thân tôi - một người sở hữu nồi chiên không dầu ba năm qua - cũng nhận thấy thiết bị này cực kỳ tiện dụng. Tôi ngỡ rằng mình đã “làm chủ” được việc nấu nướng bằng nồi chiên, tuy nhiên, sau khi đọc một bài viết trên báo Anh Express, tôi nhận ra mình đã dùng nồi chiên không dầu sai sách “suốt cả cuộc đời”.

Theo Express, chỉ riêng trong tháng vừa qua đã có hơn 26.000 lượt tìm kiếm trên Google cho cụm từ “cách sử dụng nồi chiên không dầu”, với cả người mới dùng lẫn những người sành sỏi về nồi chiên không dầu đều mắc phải một số lỗi giống nhau.

Trong bài viết mới đăng tải, Express đã trích dẫn thông tin từ Ninja Kitchen (công ty thiết bị nhà bếp) về những lỗi phổ biến nhất mà mọi người đang mắc phải khi sử dụng nồi chiên không dầu, cũng như cách để tránh những lỗi này.

Không biết bạn thế nào nhưng tôi vừa nhận ra mình mắc phải cả năm lỗi này. Dưới đây, hãy cùng tìm hiểu đây là những sai lầm gì và chúng ảnh hưởng như thế nào đến món ăn.

5 sai lầm phổ biến nhất khi dùng nồi chiên không dầu

Sai lầm 1: Bọc thực phẩm bằng giấy nến hoặc giấy bạc

Các chuyên gia cho biết một sai lầm lớn mà nhiều người mắc phải là bọc thực phẩm bằng giấy nến hoặc giấy bạc trước khi cho vào nồi chiên không dầu. “Mặc dù việc sử dụng giấy nến và giấy bạc trong nồi chiên không dầu là an toàn, nhưng nhiều người dùng đang sử dụng chúng không đúng cách,” các chuyên gia tại Ninja Kitchen giải thích.

“Việc che phủ hoặc bọc thực phẩm bằng giấy nến hoặc giấy bạc có thể cản trở luồng không khí trong nồi chiên không dầu, và nếu không được cố định đúng cách, có thể làm tăng nguy cơ cháy nếu giấy tiếp xúc với bộ phận làm nóng.”

“Khi sử dụng giấy nến hoặc giấy bạc, điều quan trọng là phải đảm bảo giấy được đặt bên dưới thực phẩm hoặc dưới vỉ nướng, vì trọng lượng của thực phẩm sẽ giúp giữ chúng cố định và ngăn không cho bị xê dịch trong quá trình nấu.”

Khi nướng gà trong nồi chiên không dầu, thi thoảng tôi vẫn bọc kín miếng thịt bằng giấy bạc với suy nghĩ rằng thịt sẽ ngấm gia vị hơn. Tuy nhiên, từ giờ, chắc tôi sẽ không làm vậy nữa mà để giấy bạc bên dưới thực phẩm đúng như hướng dẫn.

Sai lầm 2: Sử dụng quá nhiều dầu

Một lỗi phổ biến khác là sử dụng quá nhiều dầu, điều này dẫn đến nhiều khói, thức ăn nhiều dầu mỡ và chín không đều. Thay vì đổ dầu như bình thường, hãy chọn sử dụng dầu dạng xịt.

Tôi cũng thường xuyên rưới dầu ăn lên thực phẩm thay vì xịt. Lý do chính là tôi không có sẵn bình xịt dầu ăn ở nhà. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết này, chắc chắn tôi sẽ mua bình xịt để việc nấu nướng đảm bảo kết quả tốt nhất.

Sai lầm 3: Không lắc hoặc lật thực phẩm

Lắc hoặc lật thực phẩm là một bước thiết yếu khi sử dụng nồi chiên không dầu. Các chuyên gia cho biết: “Việc không lắc hoặc lật thực phẩm trong quá trình nấu có thể làm gián đoạn sự lưu thông của không khí nóng bên trong nồi chiên không dầu và khiến thức ăn chín không đều.”

Sự lười biếng đôi khi làm tôi bỏ qua bước lật thực phẩm, mặc dù đây là điều được khuyến nghị trong nhiều công thức nấu ăn. Rõ ràng là không thể lười như vậy được nữa rồi!

Sai lầm 4: Bỏ qua bước làm nóng trước

Nhiều người cho rằng không cần làm nóng nồi chiên không dầu trước, nhưng thực tế là bạn cần làm điều đó. Việc làm nóng trước giúp nồi đạt đến nhiệt độ tối ưu và giúp thực phẩm chín đều hơn.

Đây tiếp tục là một sai lầm gây ra bởi sự lười biếng. Tôi đã đọc rất nhiều công thức nấu ăn yêu cầu làm nóng nồi trước khi nấu, nhưng tôi vẫn tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ điều này không cần thiết. Vậy mà hóa ra nó có nhiều ảnh hưởng hơn tôi nghĩ.

Sai lầm 5: Chất thực phẩm quá đầy

“Việc cho thực phẩm vượt quá dung tích khuyến nghị của nồi chiên không dầu có thể hạn chế luồng không khí và ngăn cản sự lưu thông của khí nóng,” các chuyên gia cảnh báo. “Điều này có thể dẫn đến việc thức ăn chín không đều, thời gian nấu lâu hơn và thậm chí là tạo ra nhiều khói. Trong một số trường hợp, việc cho quá nhiều thực phẩm còn có thể khiến thiết bị bị quá nhiệt.”

Không biết bạn thế nào nhưng với tôi, vì muốn tiết kiệm thời gian, tôi đôi khi chất 2-3 lớp thịt trong nồi chiên không dầu. Giờ tôi mới hiểu tại sao những miếng thịt của mình chỗ thì quá cháy, chỗ lại quá tái. Từ giờ trở đi, chắc chắn tôi sẽ không để nồi chiên không dầu của mình phải rơi vào tình trạng “quá tải” thực phẩm như thế này nữa.

Mẹo an toàn khi sử dụng nồi chiên không dầu

Bên cạnh những cảnh báo trên, các chuyên gia cũng đã chia sẻ ba mẹo an toàn quan trọng khi sử dụng nồi chiên không dầu:

- Đảm bảo khu vực xung quanh được thông thoáng và thiết bị được đặt cách các bề mặt khác, chẳng hạn như tường, ít nhất 12cm trong khi sử dụng.

- Luôn theo dõi nồi chiên không dầu khi thiết bị đang hoạt động.

- Vệ sinh nồi chiên không dầu sau mỗi lần sử dụng.