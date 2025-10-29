Điều tra GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ (*): "Tiền mất tật mang", nhiều nạn nhân kêu cứu

Làn sóng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với các dịch vụ và sản phẩm giảm béo, làm đẹp thần tốc đang gây ra phản ứng mạnh mẽ trong dư luận và ngay cả trong giới nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi bị chỉ trích gay gắt vì sẵn sàng dùng hình ảnh cá nhân để PR cho các thẩm mỹ viện, spa có chất lượng dịch vụ và giấy phép hành nghề đáng ngờ.

Mượn hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo

Khi chúng tôi hỏi về video được dàn dựng rất công phu về cảnh quay "chuyên khoa hủy mỡ", diễn viên Kinh Quốc thừa nhận sau khi tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, xuất xứ, anh có tham gia quảng cáo cho đơn vị Dr Jang Sung Su về giảm béo với mức thù lao rất khá. Bản thân diễn viên này cũng tham gia 1 tháng về quy trình giảm cân tại đây nhưng hiệu quả chỉ được "chút ít". "Không có liệu trình nào giúp chúng ta giảm cân được như quảng cáo cả. Tất cả đều phải tuân thủ nguyên tắc tập luyện gắt gao, kiên trì. Vừa làm liệu trình giảm cân xong lại "ăn cho đã" thì đâu lại hoàn đấy. Không có thuốc tiên trên đời này!" - diễn viên Kinh Quốc chia sẻ. Anh phủ nhận việc khuyến khích mọi người "không cần tập thể dục", "không kiêng ăn"…, chỉ cần tìm đến Dr Jang Sung Su sẽ được giảm cân như video quảng cáo!

Công nghệ giảm béo đang tràn lan khắp mạng xã hội với sự tham gia của "người nổi tiếng" khiến dư luận không khỏi hoài nghi về công dụng của công nghệ này. Nghệ sĩ Hoàng Mập cho biết anh đang tuân thủ nghiêm ngặt liệu trình giảm cân tại một thẩm mỹ viện uy tín, cũng là nơi anh hợp tác. Tuy nhiên, để có được diện mạo như ngày nay, anh cũng mất rất nhiều thời gian, cố gắng tập luyện, chế độ ăn uống mới giảm cân được. "Trong vòng 1 năm, tôi giảm được 52 kg. Diện mạo của tôi từng hơn 100 kg nay giảm còn 1/2 cân nặng khiến không ít khán giả ngạc nhiên" - nghệ sĩ Hoàng Mập nói.

Trong khi đó, ca sĩ Hồ Ngọc Hà khẳng định hiện nay một số fanpage, trang Facebook cá nhân sử dụng công nghệ, dàn dựng cảnh quay rồi lồng tiếng các nghệ sĩ quảng cáo giảm cân thần tốc với vòng bụng đang to chỉ vài tháng rồi xẹp lép. Theo nữ ca sĩ, thỉnh thoảng clip hình ảnh của chị xuất hiện trên mạng quảng cáo cho một nhãn hàng dù bản thân chưa từng nhận lời mời, hợp đồng, thù lao nào. Những clip này sử dụng AI lấy cả giọng nói, hình ảnh của nữ ca sĩ rồi tùy tiện cắt ghép. Dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng việc lạm dụng hình ảnh trái phép này vẫn không dừng lại.

Hồ Ngọc Hà rất vui khi gần đây có đề xuất nghiêm cấm hành vi sử dụng AI tạo dựng, lan truyền clip giả mạo, sai sự thật. Cô cảnh báo: "Mấy đơn vị, cá nhân đứng sau clip quảng cáo thuốc đau khớp, giảm béo, trị ho dùng trái phép hình ảnh tôi..., hãy biết dừng lại! Tôi đã bỏ qua mấy tháng vừa rồi. Nếu không, tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh".

Mù mắt, "thập tử nhất sinh"

Sự bức xúc càng tăng khi nhiều nạn nhân đem chuyện gặp họa sau khi làm đẹp trình bày lại với chúng tôi cùng lúc Báo Người Lao Động liên tục nhận được đơn thư cầu cứu của không ít người chịu hậu quả nặng nề do các cơ sở thẩm mỹ gây ra.

Câu chuyện chị T.A.N (49 tuổi, ở Đồng Nai) trải qua cơn "thập tử nhất sinh" khi trót tin những lời quảng cáo rồi thực hiện quy trình lọc máu phòng chống ung thư, đột quỵ khiến nhiều người không khỏi sợ hãi.

Chị N. kể cuối năm 2024, chị đến Bệnh viện (BV) Quốc tế DNA để tư vấn lọc máu. Sau đó, bác sĩ cho biết máu của chị có dấu hiệu bất thường, cần phải lọc sạch để phòng ngừa ung thư và chống lão hóa. Một nữ bác sĩ kê đơn chỉ định dịch vụ cho chị N. cần phải làm về quy trình năng lượng biệt hóa, chống lão hóa Exosome Standard, năng lượng Coenzyme…

Tổng cộng số tiền lọc máu hết 150 triệu đồng kèm thông tin ghi trên phiếu rằng khách hàng không được hủy dịch vụ, chỉ được quy đổi sang dịch vụ khác. Theo chị N., sau khi lọc máu, chị bất ngờ cảm thấy khó thở, đứng không vững… nên đã gọi cho gia đình đến chở đi BV Đại học Y Dược TP HCM cấp cứu. "Lúc đó tôi mất hết nhận thức, không biết gì nữa. Sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy rất may mắn và ân hận" - chị N. nhớ lại.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (62 tuổi, Việt kiều Mỹ) có vẻ tồi tệ hơn khi có nguy cơ bị mù mắt sau khi đến BV thẩm mỹ để phẫu thuật sắc đẹp. Trong đơn gửi đến Báo Người Lao Động, nữ Việt kiều khẳng định cũng đang đồng gửi khiếu nại đến Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM… về BV Thẩm mỹ JT Angel (đường An Dương Vương, phường Phú Lâm, TP HCM) gây ra biến chứng cho bà.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng lúc “làm đẹp” tại Bệnh viện JT Angel. Ảnh: SỸ HƯNG

Theo bà Hồng, vào tháng 11-2023, bà hẹn với một phụ nữ tên Nhã Lê khá nổi tiếng trên mạng xã hội để nhờ tư vấn làm đẹp tại BV JT Angel. Sau đó, Nhã Lê tư vấn cho bà Hồng làm các dịch vụ: cắt da thừa mí mắt trên, cắt mi mắt dưới, cắt mở góc mắt trong… với chi phí 56 triệu đồng.

Ngày 6-11-2023, bà Hồng được đưa đến BV JT Angel để phẫu thuật thẩm mỹ. Trực tiếp phẫu thuật cho bà Hồng là bác sĩ Huỳnh Hải Bằng, người cũng bị bà Hồng tố cáo không phải là bác sĩ chuyên khoa mắt. Bà Hồng đặt nghi vấn về quy trình gây tê/gây mê. Mặc dù làm nhiều dịch vụ phức tạp nhưng ê-kíp thực hiện lại tiêm thuốc tê thay vì gây mê dẫn đến việc chất lỏng chèn ép dây thần kinh và làm tăng nhãn cầu áp.

Sau phẫu thuật, bà Hồng bị chóng mặt, ói mửa, nhức đầu và không thể thở được, phải đi cấp cứu tại BV Đa khoa Sài Gòn. "Sau đó, BV JT Angel đón tôi về cơ sở của họ nằm hơn 2 ngày. Đến sáng 9-11, tôi thấy mắt mờ không nhìn thấy đường, họ mới đưa tôi đi BV Chợ Rẫy để khám" - bà Hồng trình bày.

Bên tố sai, bên bảo đúng

Tại biên bản làm việc, BV JT Angel thừa nhận sau khi phẫu thuật, bà Hồng cảm thấy một bên mắt khó nhìn rõ nên BV đã đưa bà đến BV Chợ Rẫy thăm khám. Sau 1 tuần điều trị, tình trạng sưng đỏ thuyên giảm nhưng thị lực vẫn kém. Bà Hồng tiếp tục được đưa đến BV Đa khoa Sài Gòn điều trị và được chẩn đoán mắt trái viêm màng bồ đào tăng áp, phù gai…

Vì quá lo lắng nên bà Hồng đã làm đơn khiếu nại và yêu cầu phía BV JT Angel bồi thường. BV JT Angel cho rằng sau khi sự việc xảy ra, họ đã thành lập hội đồng chuyên môn để kết luận vụ việc. Kết luận khẳng định BV đã phẫu thuật đúng quy trình bởi bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp, BV cũng chưa phát hiện sai sót về chuyên môn kỹ thuật…

Ngoài ra, BV đã hỗ trợ bà Hồng số tiền 50.000 USD để bà điều trị mắt tại Mỹ. "Lúc đó, tôi muốn giải quyết vụ việc sớm để về Mỹ điều trị mắt. Không ngờ khi qua Mỹ, bác sĩ chẩn đoán mắt bên phải của tôi tổn thương rất nặng, có khả năng bị mù và ảnh hưởng đến con mắt còn lại. Chi phí điều trị, vì thế, cũng tăng gấp nhiều lần so với số tiền họ bồi thường. Tôi có liên hệ với Nhã Lê và phía BV hỗ trợ thêm nhưng họ không trả lời" - bà Hồng hoang mang.

Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Hồng, Sở Y tế TP HCM đã họp hội đồng chuyên môn để đánh giá sự việc xảy ra tại BV JT Angel. Theo Sở Y tế, qua kiểm tra chưa phát hiện sai sót về chuyên môn trong quá trình khám chữa bệnh từ BV (!).

Tuy nhiên, Sở Y tế khẳng định qua làm việc, hội đồng chuyên môn ghi nhận bác sĩ Huỳnh Hải Bằng chưa đăng ký hành nghề tại BV JT Angel (thời điểm phẫu thuật). Ngoài ra, sở yêu cầu BV JT Angel nên khám chuyên khoa mắt trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân trên 50 tuổi, tầm soát các bệnh lý về mắt. Cần đánh giá gây mê/gây tê trước phẫu thuật liên quan vùng mắt, phần tầng nguy cơ… "Tôi không đồng tình với thông báo kết luận từ Sở Y tế TP HCM và sẽ tiếp tục khiếu nại" - bà Hồng bức xúc.

Từng bị xử phạt, buộc tháo gỡ sai phạm Trước đó, Sở Y tế TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt BV JT Angel với số tiền 75 triệu đồng về hành vi quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung; quảng cáo có sử dụng từ ngữ "nhất" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Ngoài phạt tiền, BV này còn bị buộc tháo gỡ, xóa bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo sai phạm. Trong khi đó, BV Quốc tế DNA cũng bị xử phạt 45 triệu đồng do vi phạm trong quảng cáo liên quan đến kỹ thuật lọc máu công nghệ cao, loại bỏ mỡ máu giảm nguy cơ đột quỵ...

Sở Y tế TP HCM vào cuộc Ngày 28-10, sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra, Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM xác minh thông tin do báo phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm. Cùng ngày, trở lại trụ sở BV Quốc tế DNA (đường Trần Hưng Đạo, TP HCM), một điều bất ngờ được phóng viên ghi nhận là BV này đã tạm ngưng hoạt động, bên ngoài cổng vẫn còn nhân viên bảo vệ. Người dân sống cạnh đó cho hay BV đóng cửa khoảng vài ngày nay. Khi truy cập website của BV thì thấy dòng thông báo "hệ thống đang cập nhật, vui lòng truy cập lại sau". Trong khi đó, Sở Y tế TP HCM cũng cho biết đã bắt đầu vào cuộc làm rõ. Theo Phòng Pháp chế - Kiểm tra (Sở Y tế), ngay sau khi báo đăng, phòng đã tiến hành xác minh và đang phối hợp với Văn phòng sở để trình ban giám đốc các vấn đề liên quan. "Vì lượng thông tin rất nhiều, chúng tôi phải xác minh để báo cáo..." - đại diện Phòng Pháp chế - Kiểm tra nói. Hưng Yến

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 27-10