VIDEO GÓC KHUẤT "CÔNG NGHỆ" THẨM MỸ: Khiếp sợ công nghệ đánh tan mỡ bụng thần tốc

Làn sóng quảng cáo "giảm béo thần tốc" đang cuốn phăng tiền bạc và sức khỏe của nhiều người. Báo Người Lao Động đã thâm nhập và phanh phui chiêu trò lừa đảo tinh vi tại các "viện giảm béo", nơi công nghệ được hô biến thành "phép màu" y học, còn khách hàng thì bị vần vò, ép đặt cọc.

THAM MY VIEN KI 2

Hàng loạt video quảng cáo từ các "viện giảm béo" như Dr Dong Wan, Dr Jang Sung Su... đang gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, chính các nghệ sĩ như diễn viên Kinh Quốc thừa nhận, những video "siêu giảm béo" này đã được dàn dựng, cắt ghép.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm đến phòng khám được giới thiệu là "viện giảm béo" Dr Jang Sung Su (địa chỉ tại tòa nhà Harvard trên đường Phổ Quang, TP HCM). Tại đây, "bác sĩ" đã vẽ phác đồ, tư vấn liệu trình bình thường đang có chương trình giảm từ 10 triệu đồng còn 1,5 triệu đồng và gói VIP sử dụng 2 máy giảm béo công nghệ tiên tiến với giá 20 triệu đồng/lần đặt máy.

Tư vấn xong, "bác sĩ" và nhân viên ngay lập tức năn nỉ đặt cọc tiền để giữ chỗ, buộc phóng viên phải chuyển khoản 500.000 đồng vào tài khoản cá nhân của cô nhân viên.

Tại "viện giảm béo" Salomon trên đường 3 tháng 2, TP HCM, một cô gái trẻ tự giới thiệu là "bác sĩ Đại học Y Dược" rồi vô tư hướng dẫn cho khách. Vẫn chiêu bài cũ, khi chúng tôi hẹn lần sau quay lại thì cô "bác sĩ" và nhân viên năn nỉ đặt cọc tiền vì chương trình đang được giảm giá từ 10 triệu đồng còn 1,5 triệu đồng/liệu trình giảm béo.

Đáng sợ nhất là trải nghiệm tại phòng khám Bon Boz trên đường Võ Văn Tần, TP HCM. Phóng viên đóng 800.000 đồng để thử liệu trình giảm cân, sau gần 2 giờ bị nhân viên dùng máy chà xát vào bụng, chúng tôi được thông báo vòng bụng đã giảm hẳn.



