Điều gì xảy ra khi bạn ăn khoai lang thường xuyên?

Dưới đây là những gì xảy ra khi bạn ăn khoai lang thường xuyên.

Khoai lang có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và phòng ngừa ung thư, giảm viêm và hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu. Loại củ này cũng tương đối ít calo, có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Dưới đây là những gì xảy ra khi bạn ăn khoai lang thường xuyên:

1. Cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng

Một củ khoai lang cung cấp nhiều dưỡng chất, trong đó có:

Beta-carotene: Có đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại tổn thương tế bào và hỗ trợ sức khỏe đôi mắt.

Mangan: Hỗ trợ hệ miễn dịch, đồng thời tham gia vào quá trình tiêu hóa, điều hòa đường huyết và phát triển xương.

Kali: Đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ thần kinh, sự co cơ và điều hòa nhịp tim. Kali cũng giúp đưa chất dinh dưỡng vào tế bào và vận chuyển chất thải ra ngoài.

Vitamin A: Hỗ trợ sức khỏe đôi mắt và giúp tăng cường răng.

Vitamin C: Hỗ trợ chức năng miễn dịch, đặc biệt trong mùa cảm lạnh và cúm. Vitamin C có thể giúp giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh.

2. Giàu chất chống oxy hóa

Nhiều dưỡng chất trong khoai lang, chẳng hạn vitamin C và vitamin E, hoạt động như những chất chống oxy hóa mạnh.

Các chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ cơ thể trước một số bệnh như bệnh tim và ung thư. Chúng cũng có thể chống lại tổn thương do gốc tự do, dù các nghiên cứu hiện vẫn chưa đưa ra kết luận hoàn toàn thống nhất. Gốc tự do là những nguyên tử không ổn định, có khả năng gây tổn thương tế bào, làm tăng nguy cơ mắc bệnh và lão hóa sớm.

Nếu muốn bổ sung nhiều chất chống oxy hóa hơn, bạn có thể lựa chọn khoai lang tím. Sắc tố tạo nên màu tím đặc trưng của loại củ này có đặc tính chống oxy hóa mạnh.

3. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Khoai lang là nguồn cung cấp chất xơ, có thể giúp giảm cholesterol. Chất xơ liên kết với axit mật trong đường ruột, khiến gan phải sử dụng cholesterol để tạo ra nhiều axit mật hơn. Quá trình này góp phần loại bỏ lượng cholesterol dư thừa khỏi máu.

Cholesterol trong máu cao là một trong những yếu tố nguy cơ đáng kể đối với bệnh tim mạch.

4. Có thể giúp giảm viêm

Khoai lang chứa các hợp chất chống viêm tự nhiên, có thể giúp giảm tình trạng viêm ở cấp độ tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy khoai lang, đặc biệt là khoai lang tím, có đặc tính chống viêm.

Tình trạng viêm âm ỉ kéo dài nếu không được kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có béo phì, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch.

5. Có thể hỗ trợ giảm cân

Khoai lang là nguồn cung cấp tinh bột kháng. Đây là một dạng carbohydrate có đặc tính giống chất xơ và không được cơ thể tiêu hóa hoàn toàn.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng tinh bột kháng có thể hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng theo nhiều cách. Chất này làm tăng sự giải phóng các peptide gửi tín hiệu đến cơ thể rằng bạn đã no. Đồng thời, tinh bột kháng cũng có thể làm giảm lượng chất béo được cơ thể dự trữ.

Thừa cân và béo phì là những yếu tố nguy cơ phổ biến của bệnh tim mạch và đái tháo đường. Duy trì cân nặng khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh này.

6. Có thể giúp bảo vệ cơ thể trước ung thư

Khoai lang tím là nguồn cung cấp anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ cơ thể trước một số loại ung thư.

Anthocyanin đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong các nghiên cứu về ung thư bàng quang, vú, đại tràng và dạ dày.

Các nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy anthocyanin có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu trên người để đánh giá tác động của những chất chống oxy hóa này đối với tế bào ung thư ở người.

7. Tốt cho sức khỏe đôi mắt

Khoai lang là nguồn cung cấp beta-carotene, sắc tố tạo nên màu cam đặc trưng của loại củ này. Cơ thể có thể chuyển đổi beta-carotene thành vitamin A, một dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe đôi mắt.

Vitamin A tham gia tạo nên các thụ thể trong mắt giúp chúng ta nhận biết ánh sáng, từ đó nhìn rõ hơn.

Anthocyanin trong khoai lang tím cũng có thể hỗ trợ sức khỏe đôi mắt. Một nghiên cứu cho thấy anthocyanin có thể giúp cải thiện khả năng nhìn rõ, duy trì độ ẩm cho mắt và giảm tình trạng mỏi mắt.

8. Hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu

Một số người có thể cho rằng khoai lang chứa quá nhiều tinh bột. Tuy nhiên, hàm lượng chất xơ cao khiến loại tinh bột này được tiêu hóa và hấp thu chậm hơn. Một cốc khoai lang nướng cung cấp khoảng 4g chất xơ.

Thực phẩm giàu chất xơ giúp hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thu đường tại ruột, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Thành phần dinh dưỡng

Một củ khoai lang dài khoảng 12,7 cm cung cấp các dưỡng chất sau:

Calo: 112 kcal

Chất béo: 0,1 g, tương đương 0,1% giá trị dinh dưỡng hàng ngày

Natri: 71,5 mg, tương đương 3,1% giá trị dinh dưỡng hàng ngày

Carbohydrate: 26,1 g, tương đương 9,5% giá trị dinh dưỡng hàng ngày

Chất xơ: 3,9 g, tương đương 13,9% giá trị dinh dưỡng hàng ngày

Đường bổ sung: 0 g

Protein: 2 g, tương đương 4% giá trị dinh dưỡng hàng ngày

Những rủi ro cần lưu ý

Khoai lang nhìn chung không gây nhiều rủi ro nếu được ăn ở mức vừa phải và nằm trong một chế độ ăn uống cân bằng.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều khoai lang có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người. Khoai lang chứa hàm lượng oxalate cao - một phân tử tự nhiên được biết đến với khả năng làm tình trạng sỏi thận trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, hãy ăn điều độ, không quá lạm dụng.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Health)