Đau đầu, chóng mặt kéo dài: Dấu hiệu của ‘quả bom nổ chậm’ trong não

Đau đầu, chóng mặt kéo dài nhưng không có dấu hiệu thần kinh rõ rệt khiến nhiều người chủ quan. Tuy nhiên, đây có thể là biểu hiện của túi phình mạch máu não - bệnh lý được ví như “quả bom nổ chậm”, có thể gây xuất huyết não và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Người phụ nữ khoảng 50 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị thành công sau khi phát hiện túi phình động mạch não có nguy cơ vỡ cao.

Theo chia sẻ của người bệnh, trong nhiều tháng chị thường xuyên xuất hiện các cơn đau đầu và chóng mặt nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Do không sốt, không yếu liệt hay méo miệng nên chị nghĩ nguyên nhân chỉ là rối loạn tiền đình hoặc làm việc quá sức và vẫn duy trì sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Chỉ đến khi những cơn đau đầu xuất hiện với tần suất dày hơn, kéo dài hơn, chị mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn để kiểm tra.

Kết quả chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) cho thấy người bệnh có túi phình động mạch cảnh trong bên phải kích thước hơn 5 mm, cổ túi phình rộng và được đánh giá có nguy cơ vỡ cao. Theo các bác sĩ, nếu túi phình bị vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết não cấp, nhanh chóng rơi vào hôn mê, tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, ê-kíp Đơn nguyên Can thiệp mạch thuộc Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã quyết định điều trị bằng kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter). Đây là phương pháp can thiệp nội mạch hiện đại giúp thay đổi hướng lưu thông của dòng máu, tạo điều kiện để túi phình dần bị loại khỏi hệ tuần hoàn, qua đó giảm nguy cơ vỡ nhưng vẫn bảo đảm lưu lượng máu nuôi não.

ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh Nhàn - người trực tiếp thực hiện ca can thiệp - cho biết điều đáng lo ngại nhất ở phình động mạch não là bệnh có thể diễn tiến âm thầm. Không ít người chỉ xuất hiện triệu chứng đau đầu hoặc chóng mặt thoáng qua nên dễ bỏ qua.

Theo bác sĩ Thịnh, khi túi phình đã vỡ, việc điều trị sẽ phức tạp hơn rất nhiều, đồng thời nguy cơ tử vong và tàn phế cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, phát hiện bệnh trước khi xảy ra biến chứng là yếu tố quyết định giúp cải thiện tiên lượng.

Bác sĩ Thịnh cho biết thêm, kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy hiện được xem là bước tiến quan trọng trong điều trị nhiều trường hợp phình động mạch não chưa vỡ. Khác với phẫu thuật mở trước đây, bác sĩ chỉ cần đưa stent chuyên dụng vào hệ thống mạch máu thông qua đường can thiệp nội mạch để điều chỉnh dòng chảy, giúp túi phình dần được bít kín theo thời gian.

Đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp can thiệp cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Mỗi trường hợp đều được đánh giá kỹ lưỡng nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Chỉ sau một ngày, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, vận động bình thường và không ghi nhận biến chứng thần kinh.

"Niềm vui lớn nhất của các bác sĩ không chỉ là thực hiện thành công một kỹ thuật khó mà còn là nhìn thấy người bệnh hồi phục, có thể trở về với cuộc sống bình thường. Bởi mỗi ca can thiệp mạch máu não đều chịu áp lực rất lớn, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng hoặc để lại di chứng lâu dài", bác sĩ Thịnh chia sẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, phình động mạch não thường tiến triển lặng lẽ và khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Nhiều người mang bệnh trong nhiều năm mà không có triệu chứng điển hình, hoặc chỉ xuất hiện đau đầu kéo dài, chóng mặt, mệt mỏi thoáng qua nên dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường.

Hiện nay, chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) là phương pháp không xâm lấn, không sử dụng tia X, có giá trị cao trong phát hiện sớm phình động mạch não khi có chỉ định của bác sĩ. Những người bị tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, có tiền sử gia đình mắc bệnh mạch máu não hoặc thường xuyên đau đầu kéo dài không rõ nguyên nhân nên chủ động đi khám để được tư vấn tầm soát khi cần thiết.

Việc Bệnh viện Thanh Nhàn triển khai thường quy kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay tại tuyến thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh lý mạch máu não nguy hiểm, đồng thời giảm nguy cơ đột quỵ và những hậu quả nặng nề do túi phình mạch máu não gây ra.