Đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm nói thẳng: Đừng rửa thịt dưới vòi nước nữa!

Nước không rửa trôi được vi khuẩn như nhiều người nghĩ

Các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm như Salmonellahay Campylobacter có thể tồn tại trên bề mặt thịt. Chúng không bị loại bỏ hiệu quả chỉ bằng nước sạch mà cần được tiêu diệt bằng nhiệt độ nấu chín phù hợp.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết thêm, khi đặt miếng thịt dưới vòi nước chảy mạnh, những giọt nước li ti có thể bắn ra xung quanh bồn rửa, mặt bếp, vòi nước, dao, thớt hoặc các thực phẩm khác đang ở gần. Đây chính là hiện tượng nhiễm khuẩn chéo, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến vi khuẩn lây lan trong gian bếp.

Vì vậy, nhiều đầu bếp chỉ lấy thịt ra khỏi bao bì, thấm khô nếu cần rồi đưa vào sơ chế hoặc nấu ngay, thay vì rửa dưới vòi nước.

Rửa thịt còn có thể làm món ăn kém ngon

Ngoài vấn đề an toàn thực phẩm, việc rửa thịt còn ảnh hưởng đến quá trình chế biến.

Sau khi tiếp xúc với nước, bề mặt thịt trở nên ẩm hơn. Khi áp chảo hoặc nướng, hơi nước sẽ cản trở phản ứng tạo màu, khiến thịt khó có lớp vàng đẹp và mùi thơm hấp dẫn.

Trong các nhà hàng, đầu bếp thường dùng khăn giấysạch để thấm khô bề mặt thịt trước khi nấu. Bề mặt càng khô, thịt càng dễ tạo lớp vỏ ngoài vàng thơm trong khi bên trong vẫn giữ được độ mọng.

Với những món xào lửa lớn hoặc áp chảo nhanh, thao tác này còn giúp hạn chế tình trạng dầu bắn mạnh do nước còn đọng trên thịt.

Không phải loại thịt nào cũng cần xử lý giống nhau

Phần lớn thịt bò, thịt lợn, thịt gà đóng gói từ cơ sở uy tín đều không cần rửa bằng nước trước khi nấu. Điều quan trọng hơn là:

Bảo quản đúng nhiệt độ lạnh. Dùng riêng dao và thớt cho thực phẩm sống. Nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

Nhiều người vẫn có thói quen chần hoặc trụng thịt qua nước sôi để loại bỏ bọt và tạp chất. Đây làmột bước nấu ăn, khác hoàn toàn với việc rửa thịt sống dưới vòi nước.

Trong trường hợp thịt có bụi bẩn nhìn thấy rõ hoặcdính mảnh vụn trong quá trình sơ chế, việc làm sạch có thể cần thiết. Tuy nhiên, sau đó cần vệ sinh kỹ bồn rửa, mặt bếp và các dụng cụ đã tiếp xúc với thịt sống.

Điều cần chú trọng là quy trình an toàn, không phải rửa thịt

Trong bếp chuyên nghiệp, các quy tắc vệ sinh được kiểm soát rất chặt chẽ:

Thịt sống được bảo quản riêng với thực phẩm ăn ngay. Dao và thớt được phân loại. Rửa tay sau khi tiếp xúc với thịt sống. Khử trùng bề mặt chế biến thường xuyên.

Yếu tố quyết định an toàn thực phẩm là nhiệt độ và thời gian nấu. Khi thịt đạt mức chín an toàn, phần lớn vi khuẩn gây hại sẽ bị tiêu diệt.

Bên cạnh đó, việc mua thịt từ nguồn đáng tin cậy, bảo quản lạnh đúng cách và không để thực phẩm sống ở nhiệt độ phòng quá lâu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Tóm lại rửa thịt dưới vòi nước là thói quen rất phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích. Ngược lại, nó có thể khiến vi khuẩn phát tán rộng hơn trong gian bếp và làm giảm chất lượng món ăn khi chế biến.

Điều mà nhiều đầu bếp chuyên nghiệp lựa chọn là xử lý thịt đúng quy trình, giữ khu vực chế biến sạch sẽ và nấu chín ở nhiệt độ phù hợp.

Đôi khi, thay đổi một thói quen nhỏ trong căn bếp lạicó thể giúp bữa ăn vừa ngon hơn, vừa an toàn hơn cho cả gia đình.

(Ảnh minh họa: Internet)