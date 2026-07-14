Cựu giám đốc điều hành công ty sở hữu ChatGPT xót xa thừa nhận: Mark Zuckerberg từng cho tôi lời khuyên sức khỏe, giá như tôi nghe theo

Chọn sức khỏe hay sự nghiệp là câu hỏi bà Fidji Simo từng trả lời rất dứt khoát. Thế nhưng, sau khi từ chức, bà nhìn lại quá khứ với sự hối tiếc muộn màng.

Quyết định từ chức đột ngột của bà Fidji Simo khỏi vị trí Giám đốc điều hành mảng ứng dụng tại OpenAI (công ty đứng sau siêu ứng dụng ChatGPT) đã để lại một bài học thực tế về việc nhìn nhận lại ranh giới giữa công việc và sức khỏe cơ thể.

Ở tuổi 40, bà Fidji Simo buộc phải lùi về làm cố vấn bán thời gian để tập trung điều trị bệnh tật. Nhìn lại hành trình kéo dài gần một thập kỷ đối mặt với bạo bệnh, bà thẳng thắn chia sẻ sự hối hận lớn nhất khi bỏ qua lời khuyên từ người sếp cũ Mark Zuckerberg. Bà Fidji Simo từng có 10 năm làm việc tại Facebook (Meta) dưới quyền của Mark Zuckerberg.

Fidji Simo từng có 10 năm làm việc tại Facebook (Meta) dưới quyền của Mark Zuckerberg

Từ chối kỳ nghỉ bệnh 1 năm vì sợ tụt lại phía sau

Bà Fidji Simo tiết lộ bản thân đã sống chung với Hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng (POTS), một căn bệnh mãn tính suốt 7 năm qua. Những triệu chứng đầu tiên bùng phát khi bà đang đảm nhiệm nhiều vai trò quản lý cấp cao tại tập đoàn Facebook.

Trước tình trạng sức khỏe suy giảm của nhân sự, ban lãnh đạo công ty và đích thân CEO Mark Zuckerberg đã đưa ra đề nghị: Cho phép bà Fidji Simo nghỉ phép chữa bệnh trọn vẹn 1 năm mà vẫn giữ nguyên các quyền lợi. Khi bà từ chối, vị sếp này còn hỏi lại và khuyên bà hãy nhìn xa hơn, ưu tiên cho việc phục hồi cơ thể.

Tuy nhiên, niềm đam mê công việc và tâm lý sợ bị tụt lại phái sau đã khiến bà từ chối cơ hội này ngay lập tức.

Bà thừa nhận bản thân lúc đó tin rằng sức chịu đựng có thể khỏa lấp được bệnh tật. Cho đến nay, khi cơ thể kiệt quệ, bà mới thừa nhận: "Giá như tôi đã nghe lời anh ấy. Đôi khi điều khó khăn hơn là dừng lại, lắng nghe và tin tưởng rằng việc chăm sóc bản thân ngày hôm nay sẽ giúp bạn có thể cống hiến lâu dài hơn vào ngày mai".

Fidji Simo cho biết mình hối hận vì đã không trân trọng cơ hội chữa bệnh mà sếp cũ đưa ra

Cơ chế tàn phá cơ thể của hội chứng tim nhanh POTS

POTS là tình trạng rối loạn chức năng của hệ thần kinh tự chủ, nơi chịu trách nhiệm điều hòa các hoạt động không tự nguyện của cơ thể như nhịp tim và huyết áp.

Đối với người bình thường, hệ thần kinh sẽ tự động điều chỉnh mạch máu khi thay đổi tư thế. Nhưng với bệnh nhân POTS, ngay khi họ chuyển từ tư thế ngồi sang đứng, hệ thống này sẽ hoạt động sai lệch, khiến máu bị ứ đọng ở vùng dưới cơ thể. Hệ quả là tim phải đập nhanh một cách bất thường để nỗ lực bơm máu lên não, gây ra các triệu chứng suy nhược nghiêm trọng bao gồm:

- Mệt mỏi mãn tính kéo dài, cơ thể luôn trong trạng thái kiệt sức.

- Tim đập nhanh liên tục, đánh trống ngực kèm theo đau đầu.

- Chóng mặt, buồn nôn, vã mồ hôi và rất dễ bị ngất xỉu đột ngột.

Hội chứng thường xuất hiện sau khi cơ thể trải qua một đợt khủng hoảng lớn như nhiễm trùng nghiêm trọng do virus, chấn thương thể xác, thời kỳ mang thai, hoặc phổ biến nhất ở giới văn phòng là tình trạng căng thẳng thần kinh kéo dài và kiệt sức tích tụ.

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Một bài đánh giá chuyên khoa sâu công bố vào năm 2026 trên T ạp chí Heart, Lung and Circulation cho biết hội chứng này có các biểu hiện rất dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý tim mạch hay thần kinh khác, khiến việc chẩn đoán gặp vô vàn khó khăn.

Nguy hiểm hơn, y học hiện đại vẫn chưa tìm ra loại thuốc đặc hiệu nào để điều trị dứt điểm POTS. Việc kiểm soát hoàn toàn phụ thuộc vào việc thay đổi lối sống và giảm tải áp lực tối đa cho cơ thể.

Tín hiệu cảnh báo cho những người có thói quen làm việc quá sức

Việc duy trì cường độ làm việc tại một tập đoàn công nghệ tiên phong như OpenAI trong khi phải đối mặt với một căn bệnh hiểm nghèo chưa có thuốc chữa là một trải nghiệm mà bà Fidji Simo mô tả là "khó chấp nhận". Bởi các chuyên gia sức khỏe của bà nhấn mạnh rằng áp lực về cả mặt tinh thần lẫn thể chất đều dễ khiến căn bệnh này nặng thêm, thậm chí gây nguy hiểm.

Quyết định dừng lại của bà nhận được sự đồng cảm lớn, kể cả CEO OpenAI Sam Altman cũng bày tỏ sự biết ơn trước những đóng góp của bà và mong cựu đồng nghiệp mau chóng hồi phục.

Câu chuyện của cựu giám đốc OpenAI là minh chứng thực tế cho thấy sức chịu đựng của cơ thể luôn có giới hạn rõ ràng. Nếu bạn đang có những dấu hiệu dưới đây, cơ thể đã chạm ngưỡng kiệt quệ do làm việc quá sức:

- Rối loạn giấc ngủ kéo dài: Dù cơ thể vô cùng mệt mỏi nhưng bạn lại rơi vào trạng thái khó ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc tỉnh giấc liên tục giữa đêm do hệ thần kinh luôn bị kích thích bởi áp lực công việc.

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- Suy giảm khả năng nhận thức: Thường xuyên mất tập trung, hay quên các việc vặt, xử lý thông tin chậm chạp và liên tục đưa ra các quyết định sai sót so với năng lực bình thường.

- Thay đổi tâm lý tiêu cực: Dễ nổi nóng, cáu gắt vô cớ với đồng nghiệp, người thân hoặc ngược lại, rơi vào trạng thái thờ ơ, mất hết động lực và luôn cảm thấy kiệt sức ngay khi vừa bắt đầu ngày làm việc mới.

- Các triệu chứng thể chất bất thường: Thường xuyên bị đau đầu khu trú, căng cứng cơ vai gáy, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc hệ miễn dịch suy giảm dẫn đến việc liên tục mắc các bệnh vặt như cảm cúm, viêm họng.

Việc phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo của bệnh tật để cố bám đuổi tiến độ công việc có thể dẫn đến những tổn thương không thể đảo ngược cho hệ thần kinh và tim mạch. Hãy học cách lắng nghe cơ thể và biết dừng lại đúng lúc để bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Nguồn và ảnh: Business Insider, New York Times