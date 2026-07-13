“Siêu ứng dụng” do Bộ Công an xây dựng sẽ kết nối với hệ thống Singapore, ASEAN: Hàng triệu người hưởng lợi

Việc kết nối ứng dụng “made by Vietnam” với hệ thống của Singapore và khu vực Đông Nam Á sẽ góp phần mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Ảnh minh họa

Ứng dụng này là VneID.

Ngày 11/7, Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Kết luận nêu rõ, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 57, chuyển đổi số trong hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, như nhận thức của các cấp được nâng lên; thể chế, chính sách từng bước hoàn thiện; nhiều luật về dữ liệu, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đã được ban hành; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử ngày càng hiệu quả…

Thế nhưng, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nguồn lực dành cho chuyển đổi số chưa được sử dụng tương xứng. Cụ thể. tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 12,2%, tức là thấp hơn mức bình quân giải ngân vốn đầu tư công của cả nước. Trong khi đó, nhiều hệ thống, nền tảng và cơ sở dữ liệu đã được đầu tư, việc liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu vẫn còn hạn chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, ngày 25/6. Ảnh: TTXVN

Một trong những nội dung đáng chú ý có đề cập tới ứng dụng VneID. Theo kết luận trên, các cơ quan được giao tiếp tục triển khai định danh phương tiện giao thông, thiết bị bay không người lái (UAV), và sớm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và các nước ASEAN.

Đồng thời, hạ tầng số từ trung ương đến cấp xã cần tiếp tục được hoàn thiện, cũng như bảo đảm đủ thiết bị, kết nối, nền tảng và nhân lực để vận hành hiệu quả. Cùng với đó, việc cải cách thủ tục hành chính cần gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia và không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu có thể khai thác, tái sử dụng.

Hơn nữa, chất lượng dịch vụ công trực tuyến phải được đánh giá bằng mức độ sử dụng thực tế, sự thuận tiện cũng như thời gian, chi phí tiết kiệm cho người dân và doanh nghiệp, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng thủ tục được cung cấp trực tuyến.

VneID hiện có hơn 71 triệu tài khoản đã kích hoạt

Chính phủ Việt Nam định hướng phát triển VNeID thành "siêu ứng dụng" quốc gia. Ảnh minh họa

Trước đó, vào chiều 2/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin rằng, VNeID trở thành hệ sinh thái số toàn diện với hơn 102,1 triệu hồ sơ định danh và 71,5 triệu tài khoản đã kích hoạt; đồng thời xây dựng các đề án phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, từng bước tạo nền tảng vững để xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ như thẻ căn cước, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, hộ chiếu, thông tin cư trú, bảo hiểm xã hội, thông tin thuế, tình trạng hôn nhân, bằng cấp, học bạ, vé giao thông…

Do đó, người dân có thể sử dụng VNeID để xuất trình giấy tờ khi thực hiện các dịch vụ thay cho văn bản giấy, cũng như chủ động cập nhật, tích hợp thêm các giấy tờ cần thiết trên ứng dụng.

Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử được Thủ tướng phê duyệt ngày 26/5, ứng dụng VNeID được định hướng giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Cụ thể, đến năm 2028, toàn bộ người dân sẽ nhận hỗ trợ và an sinh xã hội qua VNeID. Ứng dụng này sẽ được nâng cấp tổng thể, tích hợp 50% tiện ích số thiết yếu phục vụ giao dịch của người dân và doanh nghiệp. Đáng chú ý, toàn bộ công dân Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử và tất cả giấy tờ của công dân, tổ chức cũng được tích hợp trên ứng dụng.

Hơn nữa, mọi thuê bao di động sẽ được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID. Chính phủ đã đặt mục tiêu 80% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng dịch vụ công trực tuyến…