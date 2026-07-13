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Trend “ứng cử trưởng thôn” có thể bị phạt tới 30 triệu đồng, công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân

Minh Hằng
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Công an khuyến cáo người dân thận trọng với trào lưu này để tránh nguy cơ bị xử phạt tới 30 triệu đồng.

Công an cảnh báo trào lưu "ứng cử trưởng thôn" khi trend đang lan tỏa rộng khắp. Ảnh: Fanpage Công an xã Cẩm Khê

Công an cảnh báo trào lưu "ứng cử trưởng thôn" khi trend đang lan tỏa rộng khắp. Ảnh: Fanpage Công an xã Cẩm Khê

Trong thời gian gần đây, mạng xã hội như Facebook, Threads, TikTok… xuất hiện trào lưu dùng AI tạo "hồ sơ ứng cử Trưởng thôn", với nội dung hài hước, thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là giới trẻ.

Tuy nhiên, trào lưu này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phát tán thông tin trên không gian mạng. Bởi có không ít người dùng tải mẫu có sẵn, điền đầy đủ họ tên, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, trình độ học vấn… rồi sau đó đăng công khai lên trang cá nhân như một cách bắt trend. Thậm chí, có một số trường hợp sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý.

Nhiều bài đăng đã nhanh chóng thu hút được hàng nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ.

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Ảnh: Fanpage Công an xã Cẩm Khê

Mới đây, khi trào lưu “ứng cử trưởng thôn” ngày càng phổ biến, fanpage Công an xã Cẩm Khê (Phú Thọ) đã đăng tải bài viết cảnh báo, trong đó nhấn mạnh, chức danh trưởng thôn không phải là một trào lưu để mang ra đùa vui hay câu tương tác. Một lá đơn ứng cử thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và sự tôn trọng đối với quy trình dân chủ ở cơ sở, chứ không phải là công cụ để đổi lấy vài lượt thích trên mạng xã hội.

Ngoài ra, theo Công an xã Cẩm Khê, khả năng làm trưởng thôn thì chưa thấy, nhưng nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân cũng như khả năng vi phạm các quy định về an ninh mạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nếu nhưng người dùng chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng hoặc sai sự thật.

Dùng AI làm "hồ sơ ứng cử Trưởng thôn" có nguy cơ bị phạt đến 30 triệu đồng

Trong bài đăng, Công an xã Cẩm Khê còn nhắc rằng từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nâng mức xử phạt lên tới 30 triệu đồng đối với các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Ngoài ra, tùy tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi xâm phạm quyền về hình ảnh, dữ liệu cá nhân hoặc danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

“Vui thôi đừng vui quá! Đừng để chỉ vì vài lượt tương tác ảo mà nhận "giấy mời" tận tay, bay ngay khoản tiền thật! Hãy tôn trọng pháp luật và tôn trọng chính nơi mình đang sinh sống”, Công an xã Cẩm Khê khuyến cáo.

Theo quy định, Trưởng thôn là chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách, cũng như công việc của cộng đồng.

Việc ứng cử, bầu cử và công nhận Trưởng thôn sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục cụ thể. Do đó, việc sử dụng hình ảnh, mẫu đơn hoặc các nội dung liên quan đến chức danh này nhằm phục vụ mục đích giải trí trên mạng xã hội có thể gây hiểu nhầm về ý nghĩa, cũng như tính chất của hoạt động bầu cử ở cơ sở.

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