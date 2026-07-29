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Cụ bà 105 tuổi vẫn mê cưỡi mô tô phân khối lớn, bí quyết sống khỏe rất đơn giản

PV/VTC News
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Mê mô tô phân khối lớn, cụ bà người Mỹ tổ chức sinh nhật lần thứ 105 bằng chuyến diễu hành trên chiếc Harley-Davidson, bí quyết sống khỏe của cụ cực kỳ đơn giản.

Cụ bà Eunice Minard ở bang Ohio, Mỹ đón sinh nhật lần thứ 105 vào ngày 23/7 vừa qua. Để kỷ niệm dịp đặc biệt, đoàn mô tô phân khối lớn địa phương chở cụ đi diễu hành quanh phố trên chiếc Harley-Davidson huyền thoại như một món quà.

Tiếng gầm rú của những chiếc xe mô tô phân khối lớn đã mang đến bầu không khí sôi động cho bữa tiệc. Bà cụ khoác lên mình bộ trang phục màu trắng tinh khôi, đội chiếc vương miện màu bạc lấp lánh kết hợp dải băng mừng sinh nhật màu vàng óng ánh.

Cảnh sát địa phương dẫn đường cho bà Eunice Minard cùng dàn xe máy trong suốt hành trình đặc biệt. Sau chuyến đi, cụ bà hóm hỉnh chia sẻ: “Ít nhất thì họ cũng không đưa chúng tôi về đồn, thế là may mắn lắm rồi!”.

Cụ bà đón sinh nhật lần thứ 105 bằng chuyến diễu hành trên mô tô phân khối lớn.

Sinh năm 1921 và đã đi qua hơn 100 năm đời người, cụ Minard không ngần ngại chia sẻ bí quyết sống thọ cực đơn giản nhưng hiệu quả. Khi trả lời các phóng viên của kênh truyền hình địa phương, cụ gửi gắm lời khuyên ngắn gọn: “Hãy chăm chỉ ăn thật nhiều trái cây và rau xanh mỗi ngày”.

Tất cả thành viên trong gia đình của bà Minard cũng có mặt tại Viện dưỡng lão Taylor Place để chứng kiến buổi sinh nhật độc đáo. Amy Piero, chắt của bà Minard cho biết cụ mình có niềm đam mê mãnh liệt với xe máy và ô tô trong suốt cuộc đời. Anh rất tự hào khi có người cụ cực kỳ “cool ngầu”, khỏe mạnh.

Piero chia sẻ: “Ở độ tuổi bách niên, cụ tôi vẫn có thể ngồi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, thật không thể tin được. Tôi yêu cụ nhiều lắm”.

Bí quyết sống khỏe của cụ Eunice Minard chỉ đơn giản là ăn nhiều hoa quả và rau xanh.

Lesley Warren, cháu gái của cụ Minard, không giấu được xúc động khi được tham dự ngày lễ quan trọng của bà ngoại. “Đạt đến tuổi 105 là điều rất đặc biệt. Không nhiều người sống được đến 100 tuổi, và 105 tuổi thì càng hiếm hơn. Bà tôi đã có một cuộc đời tuyệt vời. Bà ấy cứ tiếp tục sống khỏe mạnh ”, Warren chia sẻ với báo chí.

Trong mắt con cháu, cụ Minard đã có cuộc đời thật tuyệt vời, đầy ắp trải nghiệm và cụ vẫn đang tiếp tục tận hưởng hành trình sống một cách phi thường.

Chuyến diễu hành không chỉ là món quà sinh nhật vô giá dành riêng cho cụ Minard mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần yêu đời, sự lạc quan và sức sống bền bỉ xuyên thế kỷ.

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