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Công nghệ Microemulsion trong Dầu tẩy trang Inolab Derma Depure Oil giúp làm sạch như thế nào?

Ánh Dương
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Làm sạch ngày nay không còn đơn thuần là rửa sạch mà hướng đến khả năng loại bỏ tạp chất hiệu quả nhưng vẫn duy trì sự cân bằng tự nhiên của làn da.

Đó cũng là lý do Inolab Derma Depure Oil được phát triển dựa trên công nghệ vi nhũ Microemulsion, với khả năng tạo ra các hạt nhũ có kích thước siêu nhỏ giúp hòa tan lớp trang điểm, kem chống nắng, bã nhờn và bụi bẩn bám trên da, đồng thời nhũ hóa nhanh khi gặp nước để dễ dàng rửa sạch.

Công nghệ Microemulsion trong Dầu tẩy trang Inolab Derma Depure Oil giúp làm sạch như thế nào? - Ảnh 1.

Công thức của sản phẩm kết hợp Ethylhexyl Palmitate, Dibutyl Adipate và Sunflower Seed Oil nhằm tăng khả năng hòa tan các tạp chất gốc dầu trên da. Đồng thời, chiết xuất Rau Má và chiết xuất Hoa Sen được bổ sung để mang lại cảm giác dễ chịu sau khi làm sạch.

Công nghệ Microemulsion trong Dầu tẩy trang Inolab Derma Depure Oil giúp làm sạch như thế nào? - Ảnh 2.

Một ưu điểm của công nghệ Microemulsion trong sản phẩm là khả năng nhũ hóa nhanh, chuyển dầu thành dạng sữa khi tiếp xúc với nước. Cơ chế này giúp cuốn trôi cặn trang điểm, kem chống nắng và dầu thừa hiệu quả, đồng thời hạn chế cảm giác nhờn rít sau khi sử dụng.

Công nghệ Microemulsion trong Dầu tẩy trang Inolab Derma Depure Oil giúp làm sạch như thế nào? - Ảnh 3.

Với định hướng phát triển các giải pháp chăm sóc da dựa trên nền tảng khoa học, Inolab Derma không ngừng nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả làm sạch, đồng thời tôn trọng cơ chế bảo vệ tự nhiên của làn da.

Sự ra đời của Inolab Derma Depure Oil là một trong những minh chứng cho việc lấy khoa học, công nghệ và trải nghiệm người dùng làm nền tảng trong quá trình phát triển sản phẩm.

Link mua hàng: https://vn.shp.ee/AsTN8AqW

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI DƯỢC MỸ PHẨM DERMA FOYER

Địa chỉ: 202 Đường III, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh

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