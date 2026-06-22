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Công an tiến hành xác minh một giao dịch chuyển khoản hơn 100 triệu đồng từ tài khoản VietinBank

Kim Linh
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Công an xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng vừa kịp thời xác minh, phối hợp ngân hàng hỗ trợ trao trả thành công số tiền hơn 100 triệu đồng do người dân chuyển khoản nhầm.

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Ngày 15/06, Công an xã Hòa Ninh tiếp nhận trình báo của chị Lê Thị Thanh (SN 1983) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển khoản nhầm số tiền hơn 100 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Đây là số tiền có giá trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của gia đình chị Thanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Ninh đã khẩn trương tiến hành xác minh các nội dung liên quan; đồng thời phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng VietinBank trên địa bàn xã Hòa Ninh để rà soát, xác định chủ tài khoản nhận tiền. Qua xác minh, số tiền trên được chuyển vào tài khoản của anh Nguyễn Thành Long (SN 1999).

Trên cơ sở các tài liệu, thông tin thu thập được, Công an xã Hòa Ninh đã liên hệ, làm việc với anh Nguyễn Thành Long để làm rõ vụ việc và vận động phối hợp giải quyết. Sau khi được giải thích, anh Long đã thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền mà chị Thanh chuyển nhầm.

Với sự chứng kiến của Công an xã Hòa Ninh và đại diện ngân hàng, hai bên đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc trao trả thành công số tiền hơn 100 triệu đồng cho chị Lê Thị Thanh.

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Công an xã Hòa Ninh làm việc, chứng kiến trao trả số tiền chuyển khoản nhầm

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Qua vụ việc, Công an xã Hòa Ninh khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, tên chủ tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc. Khi phát hiện sự cố hoặc gặp khó khăn trong quá trình giao dịch, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Sau khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Lê Thị Thanh đã gửi thư cảm ơn đến tập thể Công an xã Hòa Ninh đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ thu hồi số tiền, giúp chị tránh được thiệt hại lớn về tài sản.

Theo ﻿Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

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