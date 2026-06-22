Thủ tướng phát lệnh, Hà Nội tiên phong xây dựng một mô hình, Vinhomes, Him Lam cùng tham gia

Đây là mô hình tiên phong ở Việt Nam.

Thủ tướng và các đại biểu dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: VIC

Mô hình này là nhà ở cho thuê.

Sáng nay (22/6), cùng với lễ khởi công 5 dự án đường sắt đô thị mới do liên danh Vinhomes – VinSpeed làm tổng thầu EPC, 3 dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hà Nội cũng chính thức khởi công.

Tại điểm cầu trung tâm ở phường Việt Hưng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội.

Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: VGP

Trong 3 dự án nhà ở cho thuê vừa khởi công, có 2 dự án do UBND TP sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội bằng tiền của các dự án nhà ở thương mại để triển khai, bao gồm dự án tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Yên Sở, quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng; dự án tại khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội tại phường Việt Hưng, quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư cho 2 dự án này đã gần 5.000 tỷ đồng.

Vinhomes, Him Lam tham gia dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội

Trong số đó, dự án tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp bao gồm 3 tòa nhà A2, A3 và A4, hai tòa A2 và A3 đang được triển khai cải tạo, chuyển đổi công năng từ nhà ở sinh viên sang nhà ở cho thuê, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Trong khi đó, tòa A4 được đầu tư xây dựng mới và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2027. Ngoài ra, dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng do CTCP Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) là nhà thầu thi công, hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2026 - 2028.

Bên cạnh đó, CTCP Him Lam đã chủ động đề xuất dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên dành hơn 11 ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ, với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn. Dự kiến đến quý 4/2028, cấu phần nhà ở cho thuê của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Đáng chú ý, việc áp dụng các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết số 188/2025/QH15 và Nghị quyết số 258/2025/QH15 đã giúp TP Hà Nội đơn giản hóa nhiều thủ tục đầu tư, tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư và bảo đảm tiến độ khởi công các dự án (ít nhất 50%).

TP Hà Nội xác định việc đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và nhà ở lần này không chỉ để giải quyết những nhu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng, trung tâm động lực phát triển của cả nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VGP

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, TP ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là CTCP Him Lam đã chủ động điều chỉnh định hướng đầu tư để dành hơn 11 ha đất phát triển khoảng hơn 4.000 căn hộ cho thuê dài hạn, góp phần cùng TP hiện thực hóa một chủ trương lớn có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Đây cũng là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội, tạo tiền đề để từng bước hình thành một phân khúc nhà ở mới. Mục tiêu của TP Hà Nội là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; cũng như góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, qua đó tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.

Ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt của Công ty Him Lam, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VGP

Cũng tại sự kiện, ông Dương Công Minh, cổ đông chủ chốt của Công ty Him Lam, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank cho biết, đây là một ngày rất trọng đại đối với Him Lam khi được chấp thuận là nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của Hà Nội.

Theo ông, nhu cầu thuê nhà ở của người dân, nhất là người lao động, cán bộ công chức, công nhân, các gia đình trẻ là rất lớn. Nhưng thực tế nguồn cung nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, được đầu tư bài bản, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích lại còn rất hạn chế. Trên thực tế, phần lớn hiện nay vẫn là các loại hình nhà trọ tự xây, manh mún, thiếu ổn định, chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân về một nơi ở chất lượng, an toàn và lâu dài.

Với dự án nhà ở cho thuê vừa được khởi công, Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai một cách nhanh chóng, đồng bộ, theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán, về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị; đưa dự án trở thành một hình mẫu về dự án nhà ở cho thuê.

Theo ông Dương Công Minh, Him Lam mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Đồng thời, Him Lam kiến nghị các cấp tiếp tục nghiên cứu, ban hành và áp dụng những quy định, chính sách phù hợp, đặc thù cho phân khúc nhà ở cho thuê, đặc biệt là tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê được vay vốn với lãi suất ưu đãi và dài hạn.

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VGP

Về phía tổng thầu EPC, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, Công ty Vinhomes và liên danh Vinhomes – VinSpeed vinh dự được đảm nhiệm vai trò nhà thầu thi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê TP tại phường Việt Hưng và tổng thầu EPC 5 Dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội đồng loạt khởi công ngày hôm nay. Đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân và sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

“Trong đó, dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, chúng tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và năng lực thi công hàng chục dự án nhà ở thuộc mọi phân khúc trong nhiều năm qua, Vinhomes sẽ đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về tiến độ, chất lượng của dự án, góp phần tạo dựng một môi trường sống an toàn, thuận tiện, bền vững cho người dân”, ông Nguyễn Việt Quang nhấn mạnh.

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng nghìn người

Thủ tướng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: VGP

Thực hiện Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 26/5/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ, HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn Thành phố, tạo cơ sở để Hà Nội đi đầu trong phát triển nhà ở cho thuê.

Theo Thủ tướng, nhà ở cho thuê phải được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhu cầu rất lớn về thuê nhà với giá hợp lý.

Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch, quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 6 năm 2026. Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, các cơ chế thí điểm của Hà Nội nếu thực hiện hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.