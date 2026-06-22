Hà Nội vừa chứng kiến kỷ lục trị giá hơn 1,3 triệu tỷ đồng, DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp làm

Đây là loạt dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra thay đổi lớn cho TP Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội, sáng 22/6. Ảnh: VGP

Sáng nay (22/6), cùng với 3 dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hà Nội đã chính thức khởi công 5 dự án đường sắt đô thị mới do liên danh Vinhomes – VinSpeed (thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm tổng thầu EPC. Lễ khởi công được tổ chức đồng loạt ở nhiều điểm cầu.

Trong đó, tại điểm cầu trung tâm ở phường Việt Hưng, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội.

Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.

Thủ tướng và các đại biểu dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: VIC

Tại lễ khởi công, theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, đây là giai đoạn mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với những công trình mang ý nghĩa chiến lược đối với nhiều thập niên tới. Mục tiêu cơ bản hoàn thành 5 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2030 không chỉ là kế hoạch phát triển của TP Hà Nội mà còn là cam kết của Thủ đô trước Chính phủ, trước Nhân dân Thủ đô và trước tương lai phát triển của Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: VIC

Về phía tổng thầu EPC, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Đây là dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều khu vực dân cư và hệ thống hạ tầng hiện hữu. Là tổng thầu EPC 5 dự án đường sắt đô thị của Thủ đô, liên danh Vinhomes - VinSpeed xác định phải thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật, khoa học”.

Đồng thời, đại diện của Vingroup khẳng định sẽ tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và trật tự đô thị trong suốt quá trình thi công

5 tuyến đường sắt mới của Hà Nội trị giá hơn 1,3 triệu tỷ đồng

Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: VIC

5 tuyến đường sắt đô thị vừa được khởi công sáng nay có tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất của cả nước, đánh dấu bước chuyển từ đầu tư từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.

5 tuyến tuyến đường sắt này, bao gồm:

- Tuyến số 1: Thường Tín- Tam Hưng- Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài

- Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng- Thượng Phúc- Dân Hòa

- Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá;

- Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh;

- Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm

Trên thực tế, 5 tuyến đường sắt mới khởi công nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km, đóng vai trò hệ thống hạ tầng khung giữ vai trò dẫn dắt phát triển không gian đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, trong khi vai trò tổng thầu EPC được giao cho liên danh nhà thầu gồm CTCP Vinhomes và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup), trên cơ sở năng lực vượt trội về tài chính, kinh nghiệm triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án lớn cùng mạng lưới đối tác là các công ty hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.

Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, liên danh tổng thầu EPC đã tiến hành chủ động tiến hành khảo sát trước các tuyến, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị thi công TBM với khối lượng lớn. Liên danh này cũng đã đặt mua thêm các thiết bị máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe để vận chuyển đất đào mùn khoan.

Hiện tại, Vinhomes - VinSpeed đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc nhằm lên thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm về thi công hầm TBM trên thế giới để chuẩn bị cho việc thi công. Đồng thời, liên danh tổng thầu EPC cũng đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển, an toàn chạy tàu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt và vận hành.

Với năng lực nội tại vượt trội của liên danh tổng thầu cùng mạng lưới đối tác uy tín hàng đầu thế giới, 5 dự án đường sắt đô thị mới của Hà Nội được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng tiến độ, qua đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đô thị theo định hướng TOD và bảo đảm an sinh xã hội của Thủ đô.

Mục tiêu cả 5 tuyến đường sắt này dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn Thủ đô.

Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, hệ thống đường sắt đô thị còn là hạ tầng khung chiến lược để tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội, qua đó thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), mở rộng không gian phát triển theo các hành lang Bắc - Nam, Đông – Tây.

Ngoài ra, hệ thống còn giúp kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội với các cực tăng trưởng mới như Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm và các địa phương trong Vùng Thủ đô; từ đó nâng cao năng lực liên kết vùng, tăng sức cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới.