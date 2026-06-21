Giá vàng giảm mạnh, người mua vàng từ đầu tuần đến nay đã lỗ 6 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước ghi nhận đà giảm mạnh trong tuần này.

Giá vàng miếng giảm trong tuần qua. Ảnh minh họa

Tính đến hơn 13h30' chiều nay (21/6), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là không thay đổi so với hôm qua. Nhưng so với đầu tuần, giá vàng đã giảm khoảng 3,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang niêm yết vàng miếng với mức giá trên.

Trong khi đó, các thương hiệu kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý lại niêm yết vàng miếng SJC ở mức từ 143,7 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Như vậy, với mức điều chỉnh trên, những người mua vàng miếng SJC từ đầu tuần (với mức giá bán ra 150,5 triệu đồng/lượng) nếu bán ra trong hôm nay sẽ chịu khoản “lỗ kép” lên tới hơn 6 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều với vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận đà giảm mạnh trong tuần qua. Cụ thể, vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 143,7 - 147 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức từ 143,5 – 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng nhẫn từ đầu tuần đến nay đã lỗ từ 6 – 7 triệu đồng/lượng (tùy vào từng thương hiệu vàng và thời điểm giao dịch).

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết hôm nay (21/6).

Trên thực tế, mặc dù đã giảm nhiều phiên liên tiếp nhưng giá vàng trong nước vẫn đang duy trì ở mức cao. Theo các chuyên gia, thực tế này khiến rủi ro với các giao dịch ngắn hạn gia tăng, nhất là trong bối cảnh biên độ chênh lệch mua - bán vẫn ở mức lớn, khiến cho nhà đầu tư dễ thua lỗ nếu lướt sóng trong thời gian ngắn.

Sở dĩ giá vàng trong nước đi xuống là do giá vàng thế giới rớt mạnh khỏi ngưỡng 4.200 USD/ounce và ghi nhận 3 tuần giảm liên tục. Kết quả, chốt tuần này, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.154 USD/ounce, giảm 53 USD. Trong phiên giao dịch, giá vàng thế giớicó thời điểm xuống 4.119 USD. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 11/6. Nếu tính tổng cộng cả tuần, giá vàng thế giới đã giảm hơn 100 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới vừa trải qua tuần biến động mạnh khi lực cầu trú ẩn an toàn đầu tuần vì áp lực bán mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, nhưng phát tín hiệu rằng khả năng tăng lãi suất trong năm nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Giá vàng tuần tới sẽ tăng hay tiếp tục giảm?

Giá vàng thế giới liên tiếp giảm trong tuần qua. Ảnh minh họa

Về giá vàng tuần tới, giới phân tích và nhà đầu tư mới đây lại có những nhận định trái chiều. Theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng mới nhất của Kitco, cụ thể tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 10 chuyên gia phân tích tham gia trả lời nhưng chỉ có 10% dự báo giá vàng tăng, trong khi 70% cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi xuống và 20% dự báo giá đi ngang.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 46 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, có 54% nói giá vàng tăng, 35% nhận định giá vàng giảm và 11% còn lại dự báo giá đi ngang.

Phần lớn các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan hơn với triển vọng của vàng. Nhưng kết quả khảo sát lại cho thấy sự khó đoán và giằng co về xu hướng tiếp theo trong bối cảnh những yếu tố tác động tới vàng liên tục thay đổi.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options nhận định rằng, thị trường hiện thiếu động lực mua mới và giá vàng hoàn toàn có thể kiểm định lại mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian ngắn. Theo ông, ngưỡng 4.000 USD/ounce là hỗ trợ tâm lý rất quan trọng đối với vàng. Tuy nhiên, nếu thị trường tiếp tục thiếu lực mua thì khả năng kiểm định lại vùng đáy này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tương tự, theo chuyên gia phân tích cấp cao Alex Kuptsikevich của FxPro, đợt phục hồi của kim loại quý đã kết thúc khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang lập trường cứng rắn hơn và kích hoạt làn sóng mua đồng USD. Theo vị chuyên gia này, để xác nhận xu hướng giảm mới thì giá vàng cần phải phá vỡ mốc 4.000 USD/ounce.

Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng, triển vọng của vàng vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lạm phát và chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới. Theo đó, nếu áp lực lạm phát tiếp tục kéo dài, nhất là trong bối cảnh những rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn biến mất, thì vai trò của vàng như một tài sản lưu giữ giá trị, phòng ngừa lạm phát có thể tiếp tục được củng cố.

Theo bà Nicky Shiels, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và chiến lược kim loại tại MKS PAMP, những thông tin mới nhất từ cuộc họp của Fed đang không có lợi cho vàng. Do đó, giá vàng được dự báo sẽ giảm tiếp.

Trong tuần tới, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, chẳng hạn như chỉ số PMI sơ bộ tháng 6, GDP quý I, chỉ số lạm phát PCE, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan.





