HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau

Duy Anh
|

Khi tài khoản ngân hàng bị sử dụng vào hoạt động phạm tội, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, điều tra.

Ngày 17/8, Công an tỉnh Ninh Bình phát cảnh báo cho hay, thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, các đối tượng phạm tội về ma túy đã triệt để lợi dụng hoạt động chuyển tiền không dùng tiền mặt, mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng của người khác để thực hiện các giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết và xử lý của cơ quan chức năng.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau - Ảnh 1.

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo thủ đoạn lợi dụng mua bán, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để hoạt động mua, bán trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Qua công tác nắm tình hình và đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện nhiều đối tượng đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội, các hội nhóm trực tuyến để tìm kiếm người có nhu cầu bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng với mức thù lao hấp dẫn.

Sau khi có được tài khoản, các đối tượng sử dụng để nhận tiền từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thực hiện giao dịch lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Đặc biệt, nhiều người dân, nhất là thanh thiếu niên, sinh viên, lao động tự do do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc vì lợi ích trước mắt đã đồng ý bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử, số điện thoại đăng ký tài khoản mà không lường hết được hậu quả pháp lý.

Khi tài khoản bị các đối tượng sử dụng vào hoạt động phạm tội, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, điều tra và xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi phạm tội.

Theo quy định của pháp luật, việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi bị nghiêm cấm. Người có hành vi tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng thực hiện hoạt động phạm tội, trong đó có tội phạm về ma túy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân:

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng và những hệ lụy từ việc tiếp tay cho tội phạm.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quản lý chặt chẽ tài khoản ngân hàng của mình và chủ động tố giác các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản có dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội. Sự cảnh giác, trách nhiệm của mỗi cá nhân sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự và sự bình yên của cuộc sống.

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp
Tags

tài khoản

giao dịch

chuyển tiền

tài khoản ngân hàng

công an

điều tra

công an điều tra

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại