Người dân có phải đổi bằng lái xe khi quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7?

Công an tỉnh Điện Biên đã có câu trả lời chi tiết đối với thắc mắc trên.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng “từ ngày 1/7/2026 tất cả giấy phép lái xe đều phải đổi sang mẫu mới”. Đây là thông tin không chính xác, có thể gây tâm lý hoang mang và làm phát sinh các thủ tục hành chính không cần thiết.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Giấy phép lái xe được cấp hợp pháp trước ngày 1/7/2026 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy phép và người dân không bắt buộc phải đổi sang mẫu mới chỉ vì quy định mới có hiệu lực.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an Điện Biên).

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Thông tư số 108 ngày 29/6/2026 của Bộ Công an quy định người dân được thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp sau:

Giấy phép lái xe bị hỏng, không còn sử dụng được;

Người Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép lái xe, trước khi giấy phép hết hạn, nếu có nhu cầu thì được đổi giấy phép lái xe;

Thông tin trên giấy phép lái xe (ngày, tháng, năm sinh; họ, tên, tên đệm; quốc tịch) có sai lệch so với thông tin trên căn cước công dân, căn cước hoặc hộ chiếu thì được đổi giấy phép lái xe để thống nhất thông tin;

Người có nhu cầu tích hợp giấy phép lái xe không thời hạn với giấy phép lái xe có thời hạn vào cùng một giấy phép theo quy định.

Ngoài các trường hợp trên, nếu người lái xe có nhu cầu đổi giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn, phải đăng ký với cơ quan tiếp nhận hồ sơ để được giải quyết theo quy định.

Thông tư cũng quy định rõ: cơ quan có thẩm quyền không thực hiện việc đổi giấy phép lái xe đối với các trường hợp sau:

Người đề nghị đổi giấy phép lái xe không còn giấy phép lái xe đã được cấp, đồng thời thông tin giấy phép lái xe không có trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông hoặc không có trong sổ quản lý cấp giấy phép lái xe;

Người đang vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhưng chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Không nên đổi giấy phép lái xe khi không có nhu cầu

Đối với giấy phép lái xe không thời hạn (như một số hạng giấy phép lái xe mô tô được cấp theo quy định trước đây), pháp luật không bắt buộc phải đổi chỉ vì quy định mới có hiệu lực. Việc cấp đổi chỉ thực hiện khi người dân thuộc các trường hợp quy định hoặc có nhu cầu chính đáng.

Việc không bắt buộc đổi giấy phép lái xe đang còn giá trị sử dụng là một nội dung trong cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân không phải phát sinh chi phí, thời gian đi lại và các thủ tục không cần thiết; đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng tập trung giải quyết các trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại theo đúng quy định.

Khi có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, người dân có thể thực hiện thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công. Dữ liệu giấy phép lái xe hiện đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Khuyến cáo, người dân cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không tin, không chia sẻ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc "tất cả giấy phép lái xe đều phải đổi từ ngày 1/7/2026".

Chỉ thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe khi thuộc các trường hợp được pháp luật quy định hoặc có nhu cầu chính đáng, góp phần thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chính mình.