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Khởi tố Nguyễn Bảo Đông SN 1976 liên quan đến lô hàng trị giá 240 triệu đồng

Duy Anh
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Đây là số tiền Nguyễn Bảo Đông đã chiếm đoạt của một phụ nữ thu mua sắt phế liệu.

Ngày 18/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Đông (sinh năm 1976, trú xã Bà Nà, TP.Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 7/2022, Nguyễn Bảo Đông liên hệ Giám đốc Công ty TNHH MTV B.T Bình Định để hỏi mua 9 ống thiết bị sản xuất giấy không đồng bộ. Sau khi trực tiếp xem hàng, Đông thống nhất mua toàn bộ lô thiết bị với giá 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù không có đủ tiền để thanh toán, Đông vẫn đồng ý giao dịch và nảy sinh ý định tìm người khác để bán lại số tài sản này nhằm chiếm đoạt tiền.

Khởi tố Nguyễn Bảo Đông SN 1976 liên quan đến lô hàng trị giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP.à Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Bảo Đông (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau đó, Đông liên hệ với bà N.T.A.T. (sinh năm 1985, trú xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng), gửi hình ảnh lô thiết bị và đưa ra thông tin gian dối rằng đây là tài sản của mình. Đông chào bán số thiết bị trên dưới dạng sắt phế liệu với giá 9.500 đồng/kg.

Tin tưởng những thông tin Đông đưa ra, chiều 1/8/2022, bà T. chuyển cho Đông 40 triệu đồng tiền đặt cọc. Để tạo lòng tin, Đông sử dụng 30 triệu đồng trong số tiền này chuyển cho chủ sở hữu lô thiết bị để đặt cọc mua hàng.

Sáng 3/8/2022, bà T. đưa 2 xe đầu kéo đến Công ty TNHH MTV B.T Bình Định để nhận lô thiết bị. Tại đây, Đông tiếp tục yêu cầu bà T. chuyển thêm 200 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, thay vì thanh toán cho chủ sở hữu để hoàn tất việc mua bán như cam kết, Đông sử dụng số tiền này để trả tiền thuê nhà và tiền lương công nhân.

Do tin tưởng đã mua được số sắt phế liệu, bà T. cho đập 9 ống thiết bị để lấy phần sắt. Khi hàng được đưa lên xe, Đông viện lý do ở xa, không trực tiếp đến cân hàng. Trong khi đó, phía công ty không đồng ý cho phương tiện vận chuyển số hàng rời khỏi khu vực.

Sau nhiều ngày không liên lạc được với Đông, bà T. nhận thấy có dấu hiệu bất thường và tìm hiểu thì biết mình bị lừa. Để giải quyết vụ việc, bà T. phải trực tiếp thỏa thuận với chủ sở hữu lô thiết bị để mua lại số sắt đã nhận.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Bảo Đông không phải là chủ sở hữu lô thiết bị nhưng đã cố tình đưa ra thông tin gian dối về quyền sở hữu, tạo dựng lòng tin để bà T. thực hiện giao dịch. Bằng thủ đoạn này, Đông đã 2 lần nhận tổng cộng 240 triệu đồng của bà T., sau đó chiếm đoạt và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Đông về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

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