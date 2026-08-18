Bắt khẩn cấp 2 anh em sinh đôi Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc tại một nhà nghỉ

Đây là 2 đối tượng thực hiện vụ trộm 27 điện thoại iPhone tại một cửa hàng điện thoại.

Ngày 17/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin, chỉ hơn một ngày sau khi tiếp nhận tin báo vụ đột nhập cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, lấy trộm tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai anh em ruột Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc (cùng sinh năm 2009, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khi đang lẩn trốn tại TP Huế, thu giữ 27 điện thoại iPhone cùng phương tiện, công cụ gây án.

2 đối tượng cùng tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, lúc 2 giờ 19 ngày 13/8, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngũ Hành Sơn về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại một cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến. Theo đó, các đối tượng đã phá khóa, đột nhập cửa hàng, lấy đi nhiều điện thoại di động, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Xác định đây là vụ án có giá trị tài sản lớn, ngay trong đêm, lãnh đạo Phòng CSHS khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát khu vực 2 tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và phương thức, thủ đoạn gây án, các trinh sát nhận định đối tượng nhiều khả năng từ địa phương khác đến Đà Nẵng thực hiện hành vi trộm cắp. Hướng truy xét nhanh chóng được mở rộng, tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn có phương thức, thủ đoạn tương đồng và dấu hiệu di chuyển liên tỉnh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS nhanh chóng xác định Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc là hai đối tượng gây án. Sau khi thực hiện vụ trộm, cả hai đã rời Đà Nẵng, di chuyển ra TP Huế để lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ số tài sản vừa trộm cắp.

Nhận định các đối tượng có thể tiếp tục bỏ trốn hoặc tẩu tán tang vật, Phòng CSHS báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố, đồng thời triển khai hai tổ công tác, phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP Huế khẩn trương xác minh, truy tìm nơi lẩn trốn của các đối tượng.

Đến 9 giờ ngày 14/8, chỉ hơn một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng xác định Trung và Quốc đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường Phan Chu Trinh, TP Huế. Ngay sau đó, Phòng CSHS phối hợp Công an TP Huế tổ chức bắt giữ hai đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Trung và Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, khoảng 1 giờ 30 ngày 13/8, từ khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành, Quốc điều khiển xe máy chở Trung đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng để tìm các cửa hàng điện thoại sơ hở, nhằm đột nhập trộm cắp tài sản. Quốc khai nhận chiếc xe này cũng là tài sản do các đối tượng trộm cắp tại một khu đô thị ở Đà Nẵng vào khoảng tháng 7/2026.

Trên đường đi, cả hai nhặt một cây xà beng tại công trình đang xây dựng để làm công cụ phá cửa. Khi đến cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Hiến, hai đối tượng thống nhất thực hiện vụ trộm. Quốc đứng bên ngoài cảnh giới, Trung vào bên trong quan sát rồi dùng xà beng phá ổ khóa, đột nhập cửa hàng.

Tại đây, Trung phát hiện một chùm chìa khóa trên kệ sửa chữa điện thoại nên dùng chìa khóa mở tủ kính trưng bày, lấy toàn bộ điện thoại trong tủ cho vào thùng carton rồi mang ra ngoài. Sau khi rời hiện trường, Trung vứt cây xà beng cùng ổ khóa vừa phá vào bụi cây trên đường Lê Văn Hiến. Quốc sau đó chở Trung ra TP Huế để lẩn trốn và tìm cách tiêu thụ số tài sản trộm cắp.

Quá trình truy xét, lực lượng CSHS đã tạm giữ 28 điện thoại iPhone các loại, trong đó 27 chiếc được xác định là tang vật của vụ trộm, 1 chiếc do Trung sử dụng; 1 xe máy được sử dụng làm phương tiện gây án và 1 cây xà beng là công cụ phá cửa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.