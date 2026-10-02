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Công an sẽ điều tra nếu phát hiện các giao dịch chuyển khoản như sau

Duy Anh
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Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời phát cảnh báo tới người dân trên địa bàn.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P.T.H.T.E, sinh năm 2002, thường trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào ngày 10/5, Công an phường Thốt Nốt tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trước đó tại 2 cửa hàng kinh doanh trên địa bàn, như sau:

Ngày 19/3, một người phụ nữ cùng một người nam đến cửa hàng kinh doanh xe máy điện trên địa bàn phường Thốt Nốt hỏi mua xe. Sau khi thống nhất việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, người phụ nữ cung cấp hình ảnh thể hiện giao dịch đã chuyển tiền thành công số tiền mua xe đạp điện là 16 triệu đồng. Do tin tưởng giao dịch đã hoàn tất, cửa hàng giao xe.

Tuy nhiên, khi kiểm tra lại tài khoản, chủ cửa hàng không nhận được số tiền tương ứng. Trong thời gian chờ giao dịch được xác nhận, người này cho rằng giao dịch gặp trục trặc do phía ngân hàng, sau đó chiếc xe được đưa ra khỏi cửa hàng.

- Ảnh 1.

Công an phường Thốt Nốt làm việc với P.T.H.T.E (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Tiếp đến ngày 16/4, tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại, máy tính trên địa bàn phường Thốt Nốt, một người phụ nữ tiếp tục sử dụng phương thức tương tự để mua 01 điện thoại di động và 01 máy tính bảng, với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng. Sau khi cung cấp hình ảnh thể hiện giao dịch chuyển khoản thành công, người này nhận tài sản. Qua kiểm tra, cửa hàng không nhận được số tiền thanh toán.

Qua công tác điều tra, xác minh, truy xét, Công an phường Thốt Nốt xác định đối tượng P.T.H.T.E có liên quan đến 2 vụ việc trên.

Làm việc với cơ quan Công an, T.E thừa nhận đã sử dụng công cụ trên mạng để tạo hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả (chuyển khoản thành công sau thanh toán quét mã QR), sau đó cung cấp cho người bán nhằm tạo sự tin tưởng rằng giao dịch đã hoàn tất.

Số tài sản sau khi chiếm đoạt, T.E đã bán lại cho người khác để lấy tiền tiêu xài. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu hồi được 2/3 tài sản bị chiếm đoạt.

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong 2 vụ việc trên khoảng 34 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.H.T.E về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn cần chú ý một số vấn đề sau:

- Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc nghi vấn sử dụng hình ảnh, thông báo chuyển khoản giả, người dân và các cơ sở kinh doanh cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Ngô Bá Mạnh SN 1998
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