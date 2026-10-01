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Ra quyết định khởi tố Xa Thị Mỹ Tiên cùng 4 người khác liên quan đến số tiền 2 tỷ đồng

Duy Anh
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Đây là nhóm đối tượng dùng đã đá cuội giả làm "đá thiên thạch có giá trị hàng triệu USD" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) giữ vai trò cầm đầu, cùng Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978; hiện ngụ tại thành phố Cần Thơ), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980; hiện ngụ tại thành phố Cần Thơ), Ka Dẻh (sinh năm 1992; hiện ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977; hiện ngụ tại tỉnh An Giang) phân vai làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân.

Nhóm này giới thiệu đá cuội là "đá thiên thạch" có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền.

Số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định khoảng 2 tỷ đồng và hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Hoàng Giang (Ảnh: Công an TPHCM).

- Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Việt Thanh (Ảnh: Công an TPHCM).

- Ảnh 3.

Đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (Ảnh: Công an TPHCM).

- Ảnh 4.

Đối tượng Ka Dẻh (Ảnh: Công an TPHCM).

- Ảnh 5.

Đối tượng Xa Thị Mỹ Tiên (Ảnh: Công an TPHCM).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng nêu trên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn dùng các loại đá, kim loại hoặc đồ vật thông thường, gán cho những đặc tính quý hiếm, có giá trị lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng có thể phân vai người bán, người mua, nhà đầu tư, dựng các cuộc giao dịch nhằm tạo lòng tin, hứa hẹn lợi nhuận cao để dẫn dụ người dân giao tiền đặt cọc, góp vốn hoặc thanh toán các khoản phí.

Người dân tuyệt đối không giao tiền, chuyển khoản chỉ dựa vào lời giới thiệu, cam kết mua lại với giá cao hoặc các màn thử nghiệm do bên chào bán tự thực hiện. Trước khi giao dịch, cần xác minh rõ nguồn gốc, chủ sở hữu và kiểm định độc lập tại đơn vị có chuyên môn.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, lưu giữ tin nhắn, chứng từ chuyển tiền và các tài liệu liên quan, kịp thời trình báo cơ quan Công an. Ai đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Ngô Bá Mạnh SN 1998
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