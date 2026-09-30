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Quyết định khởi tố Huỳnh Thị Thảo SN 1983

Duy Anh
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Huỳnh Thị Thảo cùng 3 bị can khác vừa bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 29/9, Công an xã Đồng Khởi cho biết đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Thảo (sinh năm 1983), Huỳnh Hoài Ân (sinh năm 2005), Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1985) và Huỳnh Minh Hùng (sinh năm 1980) cùng cư trú ấp Phú Tây Thượng, xã Đồng Khởi để điều tra về hành vi can tội cố ý gây thương tích.

Các bị can tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 6/2, tại cơ sở dừa ấp Phú Tây Thượng, xã Đồng Khởi, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lời nói lúc làm dừa giữa bị hại Đ.V.L (sinh năm 1965 ngụ địa phương) với vợ chồng bị can Huỳnh Thị Thảo, Nguyễn Minh Hùng, Huỳnh Hoài Ân (con bị can Thảo) và Huỳnh Minh Hùng (anh ruột bị can Thảo) đến bên vực và đánh ông Đ.V.L gây thương tích 14%.

Hiện vụ việc được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

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