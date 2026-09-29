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Ra lệnh bắt tạm giam Ngũ Bình Dương 48 tuổi

Duy Anh
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Bị can Ngũ Bình Dương bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp Công an phường Trà Vinh thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngũ Bình Dương (sinh năm 1979, cư trú khóm 2, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Ra lệnh bắt tạm giam Ngũ Bình Dương 48 tuổi - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đối với Ngũ Bình Dương (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/7, do không có tiền tiêu xài nên Ngũ Bình Dương thực hiện hành vi trộm cắp một băng ghế bằng kim loại đặt tại ki ốt của Công viên Phạm Ngũ Lão, thuộc khóm 4, phường Trà Vinh thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện.

Kết quả điều tra xác định, ngày 27/11/2025, Ngũ Bình Dương bị Công an phường Trà Vinh xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; đối tượng chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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