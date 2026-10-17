Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng phát sinh các giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Cơ quan công an xác đinh, 2 đối tượng trú tại TP.Hải Phòng đã mở hàng loạt tài khoản ở các ngân hàng để rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở Campuchia.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can về tội “Rửa tiền” và 03 bị can về hành vi “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 324 và Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định tổ tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rửa tiền cho tội phạm cờ bạc

Theo tài liệu điều tra xác định khoảng giữa năm 2025, Phạm Thị Miên sinh 1993 thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng và Phạm Hưng Duy sinh năm 2000 thôn Việt Hưng, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng do có nhu cầu tìm việc làm, cả 2 đã lên mạng xã hội để tìm việc và tham gia vào nhóm “Danh sách đen Mộc Bài” trên ứng dụng Telegram.

Tại đây Miên và Duy nói chuyện các đối tượng trong nhóm Telegram (không rõ thông tin của đối tượng), thì được các đối tượng giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền.

Miên và Duy sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng gồm MB, BIDV, VCB, VIETIN, ACB, SHB, Kiên Long, TECHCOMBANK, HD…

Sau khi mở xong các tài khoản, Miên và Duy đều gửi thông tin: số tài khoản, tên đăng nhập internetbanking, mật khẩu đăng nhập, gmail cho các đối tượng và cung cấp mã OTP để đăng nhập các tài khoản ngân hàng của trên các thiết bị của đối tượng.

Đến khoảng tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia, tại đây Miên và Duy được các đối tượng đón đưa đến công ty ở Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh, công việc của Miên và Duy là có mặt tại phòng làm việc, khi có giao dịch chuyển tiền cần quét mặt thì các đối tượng đưa điện thoại cho để quét khuôn mặt thực hiện việc giao dịch chuyển tiền, các giao dịch này từ 10 triệu đồng trở lên.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Hé lộ thủ đoạn rửa tiền của các đối tượng

Khi các đối tượng đánh bạc trên mạng internet thực hiện nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang Web đánh bạc, các tài khoản này là tài khoản ngân hàng của Miên, Duy cung cấp cho các đối tượng trước đó.

Khi nhận được tiền, các đối tượng bên Campuchia thực hiện thao tác chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên cần yêu cầu xác thực sinh trắc học thì Miên, Duy quét sinh trắc học khuôn mặt để xác thực, thực hiện các giao dịch.

Việc Miên, Duy cung cấp các tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt cho các giao dịch chuyển khoản ngân hàng thành công, chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau là giúp các đối tượng đánh bạc và các đối tượng tổ chức đánh bạc tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền đánh bạc của mình, đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về hành vi “Rửa tiền” đồng thời khởi tố 03 bị can khác trong vụ về hành vi "Đánh bạc".

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hành vi mua, bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể đối diện hình phạt nào?

Theo quy định hiện hành, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử phạt như sau:

Liên quan từ 01 đến dưới 10 tài khoản: phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Liên quan từ 10 tài khoản trở lên: phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: Người thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác, khi đủ số lượng tài khoản, số tiền thu lợi bất chính hoặc thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 07 năm. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định.

Trường hợp biết rõ và cố ý giao tài khoản cho đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc hoặc hành vi phạm tội khác, chủ tài khoản còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng với vai trò đồng phạm.

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