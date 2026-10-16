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Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to

Duy Anh
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Do tác động của không khí lạnh tràn về trong đầu tuần tới, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có mưa to, tuy nhiên, nhiệt độ không có nhiều thay đổi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/10), mưa lớn đã chấm dứt tại hầu hết các tỉnh ở khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, đến khoảng ngày 19 - 21/10, một đợt không khí lạnh lệch về phía đông có khả năng ảnh hưởng tới nước ta. Đợt không khí lạnh này không làm thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt song sẽ gây ra đợt mưa to trở lại tại Trung Bộ và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Cụ thể, theo bản tin dự báo 10 ngày tới của cơ quan khí tượng, trong 2 ngày 21-22/10, tại khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trao đổi với tờ Thanh niên, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trong khoảng thời gian trên, do ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với địa hình miền Trung và các nhiễu động gió đông yếu tầng cao. Mưa lớn có thể quay trở lại các tỉnh miền Trung, cục bộ sẽ có những điểm xảy ra mưa to đến rất to.

Nhiều nơi sắp xuất hiện mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn)

Còn tại Bắc Bộ, dù đang giữa mùa Thu nhưng thời tiết những ngày qua vẫn khá nóng, đặc biệt tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có nơi nắng nóng 35-37 độ C.

Thông tin trên tờ Sức khỏe và Đời sống, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển, cho biết nguyên nhân trực tiếp trước hết vẫn là điều kiện hoàn lưu khí quyển trong những ngày này.

Theo ông Kiên, khối không khí lạnh từ phía Bắc chưa hoạt động đủ mạnh để đẩy nền nhiệt xuống thấp, trong khi ban ngày ít mây, thời gian nắng kéo dài và gió chủ yếu hướng Đông Nam đến Nam. Bức xạ mặt trời vì thế vẫn khá lớn khiến nhiệt độ tăng nhanh từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều.

Cũng theo thông tin mới nhất được đăng tải trên báo Sức khỏe và Đời sống: Một số mô hình dự báo quốc tế hiện tại dự báo, phải đến khoảng ngày 25/10 mới có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, giúp "kéo" nhiệt độ xuống đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là dự báo khá xa, độ chính xác mà không khí lạnh về, cũng như cường độ và mức giảm nhiệt đều chưa chắc chắn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

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