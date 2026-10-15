Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển tiền như sau

Mới đây, cơ quan công an đã triệt phá một số đường dây rửa tiền quy mô lớn, lật tẩy phương thức luân chuyển dòng tiền hết sức tinh vi của các đối tượng.

Lật tẩy các chiêu trò rửa tiền xuyên quốc gia

Mới đây, Cục Đối ngoại Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia, do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản, thời gian xảy ra từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điển hình vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ Việt Nam đồng) vào 03 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam. Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cuối năm ngoái, Công an TP Đà Nẵng cũng đã triệt phá một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động "rửa tiền lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ" kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Ban đầu, lực lượng Công an xác định số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30 nghìn tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Điều tra cho thấy các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma", đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Mua, bán, cho thuê tài khoản ngân hàng có thể đối diện hình phạt nào?

Theo quy định hiện hành, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị xử phạt như sau:

Liên quan từ 01 đến dưới 10 tài khoản: phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Liên quan từ 10 tài khoản trở lên: phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: Người thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác, khi đủ số lượng tài khoản, số tiền thu lợi bất chính hoặc thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 07 năm. Người phạm tội còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định.

Trường hợp biết rõ và cố ý giao tài khoản cho đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc hoặc hành vi phạm tội khác, chủ tài khoản còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng với vai trò đồng phạm.