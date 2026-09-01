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Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau

Duy Anh
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Trường hợp tài khoản được bán, cho thuê dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, thời gian gần đây, tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng có xu hướng gia tăng với nhiều hình thức tinh vi.

Các đối tượng xấu đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của một số người dân để mượn, thuê hoặc mua lại tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến, trốn thuế, mua bán trái phép chất ma túy, mua bán hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việc cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử, mã OTP cho người khác sử dụng là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể khiến chủ tài khoản vô tình tiếp tay cho tội phạm.

Về chế tài xử lý, tại Điều 30, Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.

Đồng thời, tại Điều 291, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, khung hình phạt có thể phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 07 năm tùy theo mức độ.

Trường hợp tài khoản đó dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố về tội "rửa tiền" hoặc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

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Ảnh: Công an Quảng Ngãi.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo:

Tuyệt đối không cho mượn, cho thuê tài khoản dưới mọi hình thức, không giao tài khoản ngân hàng của cá nhân cho người khác sử dụng, thường xuyên kiểm tra, theo dõi biến động số dư và lịch sử giao dịch của tài khoản.

Nâng cao mức bảo mật thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng. Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu Internet Banking, mã OTP, tên đăng nhập, thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc các ứng dụng không bảo mật. Không để lộ thông tin cá nhân để kẻ xấu lợi dụng mở tài khoản giả mạo hoặc thực hiện các giao dịch lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản, nhận tiền đầu tư tài chính: Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, bạn bè trên mạng xã hội để đề nghị “mượn tạm tài khoản” hoặc rủ rê mở hộ tài khoản để nhận tiền nhằm phục vụ cho các hành vi rửa tiền, mua bán trái phép chất cấm, lừa đảo qua mạng.

Trường hợp đã cho người khác mượn tài khoản ngân hàng hoặc nghi ngờ bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản ngân hàng, thông báo với ngân hàng tạm ngừng giao dịch và đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo, phối hợp làm rõ.

Tích cực nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo tội phạm; chủ động chia sẻ, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người thân cùng nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

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