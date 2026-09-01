Tin mới nhất về thời điểm chấm dứt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, trời hanh khô.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (01/9), khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất gần 37 độ C.

Ảnh: nchmf.

Dự báo, ngày mai (2/9), khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 3/2, nắng nóng diện rộng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, chỉ còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 4/9.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 1 và và ngày 2/9

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 23-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.