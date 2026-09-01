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Đồng Minh Tuấn tạo 309 ảnh chuyển khoản thành công, tổng 13 tỷ đồng gửi vào Zalo cho chủ cửa hàng vải

Duy Anh
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Từ 12/2/2024 - 13/4/2025, bị can Tuấn đã làm giả 309 hình ảnh chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của một tiểu thương.

Ngày 31/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đồng Minh Tuấn (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Tuấn bị cáo buộc đã sử dụng phần mềm photoshop tạo ra 309 hình ảnh chuyển khoản thành công với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng rồi gửi vào Zalo của một tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp, lừa người này xuất vải cho mình để bán lại với giá thấp hơn, lấy tiền chi tiêu cá nhân, thông tin này được đăng tải trên tờ Dân việt.

Đồng Minh Tuấn tạo 309 ảnh chuyển khoản thành công, tổng 13 tỷ đồng gửi vào Zalo cho chủ cửa hàng vải - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTV).

Cụ thể, tờ Hà Nội mới thuật lại cáo trạng nêu rõ, Đồng Minh Tuấn làm nghề in, thêu và may quần áo tại Ninh Bình.

Trước đó, thông qua các mối quan hệ làm ăn, Tuấn biết chị Nguyễn Thị N. (trú tại Hà Nội) là chủ kinh doanh vải tại chợ Ninh Hiệp, Hà Nội) nên đã chủ động liên hệ đặt vấn đề mua hàng.

Tuấn thấy người phụ nữ này giao dịch mua bán vải nhiều sơ hở. Mỗi khi có nhu cầu lấy vải, Tuấn chỉ cần báo số lượng, cung cấp địa chỉ nhận và gửi hình ảnh xác nhận chuyển khoản thành công qua tin nhắn là chị N. sẽ lập tức cho giao hàng, không kiểm tra kỹ biến động số dư thực tế trên tài khoản ngân hàng.

Từ đó, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị N. bằng cách dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm giả các hình ảnh chuyển khoản thành công đến số tài khoản của chị N.

Theo thuật lại trên tờ Tiền phong, từ 12/2/2024 - 13/4/2025, Tuấn đã làm giả 309 hình ảnh chuyển tiền với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng cho chị N.

Đến tháng 4/2025, chị N. kiểm tra tài khoản mới phát hiện được hành vi lừa đảo của Tuấn. Chị yêu cầu Tuấn phải trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, nhưng bị can mới khắc phục được hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 20/11/2025, chị N. làm đơn trình báo cơ quan công an. Còn Tuấn ra đầu thú, bị khởi tố.

Còn về số vải đã nhận được, Tuấn mang toàn bộ hàng đăng bán công khai trên mạng xã hội Facebook với mức giá thấp hơn giá thị trường nhằm mục đích tẩu tán nhanh, lấy tiền mặt phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân.

Đồng Minh Tuấn tạo 309 ảnh chuyển khoản thành công, tổng 13 tỷ đồng gửi vào Zalo cho chủ cửa hàng vải - Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI.

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cơ quan chức năng cảnh báo người dân, khi sử dụng giao dịch qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công.

Hiện nay, các ngân hàng đều có dịch vụ thông báo biến động số dư ngay trên app hoặc qua SMS, chúng ta có thể kiểm tra tài khoản thông qua những cách này khi có giao dịch để chắc chắn chuyển khoản đã thành công. Đặc biệt, dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS có thể được thực hiện ngay cả khi không có mạng internet.

Tử hình Võ Văn Tèo SN 1989
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