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Ra lệnh bắt tạm giam thợ sửa xe Phan Thanh Tình, 33 tuổi

Duy Anh
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Đây là đối tượng đã đột nhập vào một tiệm vàng lúc đêm khuya trộm khoảng 83 lượng vàng.

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Phan Thanh Tình (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lược, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Ra lệnh bắt tạm giam thợ sửa xe Phan Thanh Tình, 33 tuổi - Ảnh 1.

Phan Thanh Tình tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Qua điều tra ban đầu, Phan Thanh Tình làm nghề sửa xe tại nhà. Do nhiều lần tham gia đánh bạc qua mạng dẫn đến thiếu nợ, không có khả năng chi trả, Tình nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ.

Trong vài lần đến khu vực tỉnh Vĩnh Long để mua phụ tùng sửa xe, Tình phát hiện tiệm vàng K.X trên địa bàn phường Long Châu nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

Đêm 18/8, Tình đi xe ôm từ nhà đến khu vực chợ Trường An, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Đến khoảng 02 giờ ngày 19/8, Tình đột nhập vào tiệm vàng K.X và thực hiện hành vi lấy trộm vàng. Trong lúc Tình đang lấy trộm tài sản thì bị Tổ công tác Công an phường Long Châu đang tuần tra, kiểm soát địa bàn phát hiện, nhanh chóng phối hợp với người dân xung quanh khống chế, bắt giữ đối tượng. Tài sản Tình lấy trộm là vàng loại 16 - 17K với số lượng khoảng 83 lượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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