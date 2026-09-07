Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.

Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, trong thời đại thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, tài khoản ngân hàng trở thành công cụ thiết yếu trong giao dịch, mua bán và chuyển nhận tiền.

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động vi phạm pháp luật.

Đáng lưu ý, nhiều người cho thuê hoặc bán tài khoản với suy nghĩ đơn giản rằng "chỉ cho mượn tài khoản, không trực tiếp lừa đảo thì không sao". Đây là nhận thức hết sức nguy hiểm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an Vĩnh Long).

Mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng là hành vi bị cấm

Theo quy định tại Nghị định số 52 của Chính phủ, các hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán thông tin tài khoản thanh toán; thuê, cho thuê, mua, bán, mở hộ thẻ ngân hàng và mua, bán thông tin thẻ ngân hàng là những hành vi bị nghiêm cấm.

Đặc biệt, từ ngày 9/2/2026, Nghị định số 340 có hiệu lực, quy định mức xử phạt đáng lưu ý đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán.

Theo đó, đối với cá nhân, hành vi liên quan đến từ 01 đến dưới 10 tài khoản có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng; trường hợp từ 10 tài khoản trở lên có thể bị phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, việc bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng dù chỉ để nhận một khoản tiền công nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý rất lớn.

Thủ đoạn dụ dỗ của các đối tượng

Trên thực tế, các đối tượng thường đưa ra lời mời hấp dẫn, như: "cho thuê tài khoản nhận tiền", "mở tài khoản ngân hàng nhận hoa hồng", "bán tài khoản ngân hàng giá cao", "không cần làm gì, chỉ cần cung cấp tài khoản và thẻ".

Sau khi nhận được tài khoản, thẻ, SIM hoặc thông tin liên quan, các đối tượng có thể sử dụng để nhận tiền lừa đảo, chuyển tiền lòng vòng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền hoặc thực hiện các giao dịch bất hợp pháp khác.

Khi đó, tài khoản ngân hàng đứng tên người khác có thể trở thành một mắt xích trong đường dây phạm tội.

Chủ tài khoản không những có nguy cơ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu có đủ căn cứ xác định biết hoặc tham gia vào hoạt động phạm tội.

Đặc biệt, không nên chủ quan với những lời quảng cáo như "chỉ cho thuê tài khoản, không liên quan trách nhiệm", "có hợp đồng thì không bị xử lý" hoặc "tài khoản chính chủ nên không ai biết". Đây đều không phải là căn cứ để loại trừ trách nhiệm pháp lý.

Cần báo ngay công an khi tài khoản nhận được các khoản tiền không rõ nguồn gốc

Cơ quan Công an khuyến cáo mọi người tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, thông tin đăng nhập, mã OTP, SIM điện thoại hoặc các thông tin bảo mật liên quan đến tài khoản; không mở tài khoản ngân hàng hộ người khác hoặc nhận tiền, chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch, nguồn gốc; không vì lợi ích trước mắt vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng mà giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng.





Cơ quan công an khuyến cáo, số tiền nhận được có thể rất nhỏ nhưng hậu quả pháp lý có thể lớn hơn nhiều lần (Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI).

Theo cơ quan công an, mỗi tài khoản ngân hàng đều gắn với danh tính của một cá nhân hoặc tổ chức. Đừng vì lợi ích trước mắt mà trao tài khoản của mình cho người khác sử dụng, bởi tài khoản tưởng như "cho thuê kiếm tiền" có thể trở thành phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội và khiến chính chủ tài khoản phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng của mình và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng.



