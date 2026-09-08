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Đề xuất mới nhất về mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngày 1/4/2027

Duy Anh
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Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Nghị định này áp dụng đối với người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan BHYT.

Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất sẽ tăng mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho 05 nhóm đối tượng, đồng thời tăng mức đóng BHYT từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình.

Đề xuất mới nhất về mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngày 1/4/2027 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: BHXH Việt Nam).

Theo dự thảo Nghị định, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/4/2027, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng đối với một số nhóm đối tượng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và nhóm tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, cụ thể như sau:

Đề xuất mới nhất về mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngày 1/4/2027 - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ thiết kế bởi AI.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 188 của Chính phủ, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ tối thiểu 50% đối với học sinh, sinh viên và một số nhóm đối tượng khác; tối thiểu 30% đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Như vậy, so với chính sách hiện hành, dự thảo tập trung tăng mức hỗ trợ cho một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và nhóm đang tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, đồng thời bổ sung người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hỗ trợ 100%.

Các mức hỗ trợ được đề xuất thực hiện theo lộ trình, phù hợp với mức đóng BHYT, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối Quỹ BHYT, ngân sách Nhà nước.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

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