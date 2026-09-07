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Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa gây mưa to 2 ngày liên tiếp

Duy Anh
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Theo dự báo, từ chiều 9/9, một đợt không khí lạnh yếu khả năng ảnh hưởng tới miền Bắc gây mưa dông, nền nhiệt giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 8/9, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng

Từ chiều và đêm 9/9, theo thông tin trên tờ VnExpress, một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa rào, nhiệt độ giảm xuống dưới 33 độ C trong 2 ngày 9-10/9. Sau đó, miền Bắc chuyển mát và duy trì trạng thái mát mẻ đến hết tuần.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa gây mưa to 2 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Tin tức).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 ngày 8/9

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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